Austrália inicia testes em humanos com nova vacina

Uma nova vacina experimental contra o coronavírus começou a ser testada em humanos na Austrália. O medicamento é uma parceria entre a empresa britânica SpyBiotech e o Serum Institute of India, que é o maior fabricante mundial de vacinas.

A vacina usa uma partícula semelhante a um vírus do antígeno da hepatite B. A SpyBiotech criou uma tecnologia de “supercola” que gruda a proteína do coronavírus com o objetivo de induzir uma resposta imunológica. A técnica criada pela empresa permite que os antígenos possam ser anexados a partículas semelhantes a vírus de uma forma que aumenta a estabilidade e eficácia.

– É uma tecnologia de supercola bacteriana que permite anexar antígenos a diferentes plataformas de administração de vacinas. A Covid definitivamente acelerou o desenvolvimento da plataforma da nossa empresa – explicou a CEO da empresa e professora do Departamento de Medicina Nuffieldde Oxford, Sumi Biswas.

O Serum Institute of India fechou um acordo de licenciamento com a AstraZeneca no início deste ano para produzir 1 bilhão de doses da vacina de Oxford. A SpyBiotech levantou mais de R$ 100 milhões em financiamento com investidores, como o Google Ventures e a Oxford Sciences Innovation.