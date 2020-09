De acordo com a Sesan, o trecho interditado é no sentido BR-316. As obras começam nesta nesta sexta-feira (4).

Avenida João Paulo II é parcialmente interditada por 30 dias para serviços de drenagem — Foto: Divulgação

Um trecho da avenida João Paulo II, em Belém, foi interditado na noite desta quinta-feira (3) por agentes da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). De acordo com a prefeitura de Belém, será realizada uma obra de drenagem em um trecho da rua que fica no bairro do Curió-Utinga. A previsão é de que a via sja liberada daqui a 30 dias.

Segundo a prefeitura, em um primeiro momento, as ações de engenharia estarão restritas apenas à avenida João Paulo II, no sentido BR-316. No entanto, nos próximos dias, a obra deve se estender nas faixa da avenida sentido centro.

Por conta da obra, alterações no trânsito do local foram realizadas. Quem transitar pelo local, rumo a saída da cidade, deverá acessar a Enéas Pinheiro, até a av. Perimetral, usando a rotatória, seguindo para a av. Dr. Freitas e prosseguindo caminho pela av. Almirante Barroso, av. Brigadeiro Protásio mais a frente ou a Av. Senador Lemos para acessar as avenidas Centenário e Laércio Barbalho, outras rotas de saída da capital.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) estão no local e darão apoio no serviço, fazendo bloqueio no sentido da via.