Avião carregado com mais de 450 quilos de cocaína é apreendido em São Paulo

Duas pessoas foram presas

Um avião bi-motor, prefixo PT-RAS, foi apreendido no início da noite da última sexta-feira (05), às 18h30, com mais de 450 quilos de pasta base de cocaína. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião de pequeno porte, modelo Piper Navajo, estava em voo irregular sobre o estado de Goiás quando foi identificado como suspeito pelas autoridades.

Em uma operação conjunta da FAB e Polícia Federal, que envolveu duas aeronaves A-29 Super Tucano da FAB, além de todo o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), foi possível identificar a aeronave suspeita como tráfego aéreo desconhecido. O avião, a partir de então, foi interceptado e passou por procedimentos de interrogação e acompanhamento até o pouso obrigatório na região de Fernandópolis (SP), tudo sob a coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE).

Após o pouso, a PF e a Polícia Militar local assumiram as ações. No avião foram encontrados mais de 450 quilos de pasta base de cocaína. Dois homens que estavam com as drogas na aeronave foram levados à sede da PF de Jales, em São Paulo, e presos.

Há uma suspeita de que o avião teria saído do Pará, pousado para carregar o entorpecente em Mato Grosso e decolado em seguida. A FAB, entretanto, ainda não confirmou essa informação. Não há confirmação, também, sobre qual era o destino da aeronave.