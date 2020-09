Avião com deputado federal sai da pista em pouso forçado em Anapu

Deputado Paulo Bengston viajava para Altamira e no pouso em Anapu, avião saiu cerca de 20m da pista e trem de pouso sacou do monomotor

O acidente foi por volta das 16h30 desta segunda-feira (14). De acordo com Marcos Bengston, irmão do deputado federal Paulo Bentes (PTB), o acidente ocorreu quando o avião monomtor com o deputado, piloto, co-piloto e mais um tripulante, saiu cerca de 20 metros da pista no município de Anapu, invadindo uma área de pasto da fazenda vizinha à pista de pouso. O local fica a 120 km de Altamira, na Transamazônica. Todos passam bem.

Marcos Bengston informou que o trem de pouso descolou do monomotor. “O trem de pouso é preso as asas e ele não se garantiu, para não quebar as asas, foi deitado no chão. O deputado saiu de Belém para Altamira”, contou o irmão do parlamentar, assegurando que todos passam bem. “Ninguém se arranhou. Todos bem sem nenhum problema ou arranhão”, disse Marcos.