Avião de pequeno porte cai no mar em Guarujá e piloto sobrevive

Multidão aproveitou o feriado para acompanhar o mais tradicional bloco pernambucano, que percorre a região do Ibirapuera, na zona sul

Em sua estreia em São Paulo, o Galo da Madrugada trouxe um galo menor do que o habitual pernambucano, mas bem colorido. Ao invés de quase 30 metros do cortejo original, a versão paulista saiu com 4,5 metros. Outros três galos com 3,5 metros foram espalhados pela avenida Pedro Álvares Cabral.

O secretário de cultura da cidade de São Paulo, Alê Youssef, afirmou nesta terça-feira (25) que todo evento, como o Carnaval paulistano,”apresenta um ou outro problema” e disse ainda que as “autoridades responderam bem aos desafios”.

Um dos agentes públicos envolvidos diretamente com a organização e execução do Carnaval de São Paulo, Youssef acompanhava o desfile do Galo da Madrugada, cortejo que faz muito sucesso no Nordeste e que pela primeira vez foi “importado” para as ruas da capital paulista.

Neste ano, o município estima que 15 milhões de foliões devem acompanhar o carnaval da cidade, número que se confirmado será superior aos 14 milhões do ano passado – ao todo, serão 678 blocos de rua na capital paulista, ou 38,5% a mais do que o número registrado no ano passado.

Marcado por cenas bonitas, como a realização de uma cerimônia de casamento em pleno bloco, o Carnaval de São Paulo também teve brigas, como a que interrompeu o bloco comandado pelo jogador Daniel Alves, do São Paulo. Apenas no sábado, mais de 300 pessoas foram presas.

“O Carnaval está vivendo uma explosão na cidade. Este é um Carnaval inclusivo e diverso, espalhado por todas as subprefeituras. Um Carnaval democrático e muito positivo”, afirmou Youssef.

Sobre os problemas relatados até o momento, ele afirmou se tratar de aprendizado. “Todo evento que envolve multidões apresenta um ou outro problema. Mas a cidade e as autoridades responderam bem aos desafios”, concluiu.

Vai ser debaixo de chuva, mas com muita música e animação a despedida do Carnaval de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal os foliões devem se preparar para a possibilidade de pancadas de chuva de até 30mm e com rajadas de vento de até 50km/h até o início da manhã desta quarta-feira de Cinzas (26).

Enquanto isso, milhares de pessoas já curtem os blocos que saem nesta terça-feira de Carnaval nas ruas de Belo Horizonte.

Juventude Bronzeada

Depois de cancelar o cortejo deste ano por conta da polêmica com os carros de som, o bloco Juventude Bronzeada homenageia o cantor e compositor Gilberto Gil no desfile de hoje. Um dos blocos mais aguardados do Carnaval de Belo Horizonte se concentra na avenida Assis Chateaubriand, na Floresta.

Funk You

Quem também está nas ruas do centro da capital mineira é o Funk You. A avenida Afonso Pena já está lotada para dançar ao som do bloco.

Monobloco

Já o Monobloco faz a alegria de quem prefere pular o Carnaval na região da Pampulha. Figurinha carimbada no Carnaval de BH, a bateria concentra a partir das 12h30 na avenida Abrahão Caram, no entorno do Mineirão.

Baianeiros

O bloco que mistura músicos mineiros e baianos faz sua segunda apresentação no Carnaval de Belo Horizonte. Depois de desfilar no bairro Castelo, o Baianeiros vai até a Savassi para agitar o público da capital na avenida Getúlio Vargas. C