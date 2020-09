Avião que transportava cocaína cai no interior de São Paulo

Um avião de pequeno porte que, segundo a polícia, transportava drogas, caiu e uma pessoa morreu carbonizada em uma área rural entre Tapiratiba, a 276 km de São Paulo, e Casa Branca, a 279 km da capital, na noite de sábado (12).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), da gestão João Doria (PSDB), policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de queda de aeronave e, no local, encontraram o avião em chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas e, após controlar o fogo, encontraram um corpo carbonizado, não identificado, dentro ao avião. Segundo o boletim de ocorrência, foram localizados cinco tijolos de cocaína e vários fragmentos espalhados pelo chão.

Os destroços do avião foram levados a um pátio de Tapiratiba. Já a droga foi encaminhada ao Instituto de Criminalística (IC). Segundo a SSP, foi determinado a elaboração da requisição de exame necroscópico para a vítima, bem como eventual coleta de material para identificação da vítima.

Não há ainda informações sobre as circunstâncias da queda. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para identificar as causas do acidente. A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de Casa Branca.