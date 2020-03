Awaytomars apresenta coleção 100% biodegradável em Lisboa

Quando se fala em consciência ambiental, a Awaytomars é uma das primeiras marcas que vêm à cabeça. Para o outono/inverno 2020, a plataforma global colaborativa preparou a coleção mais sustentável de sua história. A apresentação aconteceu nesse domingo (08/03), durante o Lisboa Fashion Week.

Veja:

Ugo Câmera/Awaytomars/Divulgação

As peças são completamente biodegradáveis, como explicou Alfredo Orobio à coluna. “Foi uma das coleções mais interessantes no processo de produção. Só trabalhamos com fibras naturais”, destacou o fundador da Awaytomars.

“É um caminho que temos tentado desenvolver desde o começo, mas é sempre um desafio. Dentro do processo de produção, existem inúmeras coisas que ainda não são 100% biodegradáveis ou sustentáveis. Por exemplo, zíper e botão. Mas conseguimos achar e desenvolver alternativas”, contou.

Atualmente, mais de 15 mil colaboradores estão na Awaytomars. Baseada em um tema, a rede recebe sugestões que vão para uma timeline com um algoritmo que organiza cada uma por meio da interação recebida dos usuários.

A ferramenta sintetiza todas as informações, guia os estilistas com discussões e pontos de melhoria. Depois, faz contato com as fábricas e dá suporte no desenvolvimento do protótipo. A cada peça vendida, os lucros são partilhados entre a empresa e os designers envolvidos.

Para o outono/inverno 2020, foram aproximadamente 800 pessoas que enviaram ideias a partir da temática “Buracos negros”. Dentre elas, oito caminhos foram selecionados. As padronagens, inclusive, foram todas cocriadas dentro da plataforma.

Assim como todas as outras exibições da Awaytomars, a coleção foi desenvolvida de forma colaborativa

A marca se apresentou na Semana de Moda de Lisboa, mais uma vez

A coleção celebra meia década de trajetória da iniciativa. “É uma consolidação da nossa estética e também uma representação do que entendemos como a Awaytomars: os cortes, as estampas, tudo que conseguimos fazer nesses cinco anos. São ícones. Trouxemos muito dos shapes que estamos trabalhando e são interessantes comercialmente para a marca. Representam bem o DNA”, avaliou o idealizador da label.

O fall/winter 2020 contempla ampla cartela de cores, com protagonismo nos tons vibrantes de azul, rosa e lilás. Destaque ainda para os degradês e as estampas abstratas multicoloridas.

Alfaiataria, fluidez e toque urbano se misturam. Decotes, capuzes, modelagens amplas, assimetria e mix de texturas garantem o toque final.

Até as padronagens foram cocriadas

O outono/inverno 2020 da Awaytomars é descolado

A alfaiataria ganha toque urbano e abstrato

Mix de estampas no conjunto

As texturas se complementam no look

Assimetria interessante. Cool e elegante!

Mistura harmônica de tonalidades e tecidos

Decote discreto no vestido liso

Tudo biodegradável!

Recentemente, a Awaytomars foi uma das empresas escolhidas para fazer parte do programa Business of Fashion, Textiles and Technology (BFTT), do governo britânico. Com duração de 24 meses, o projeto investirá no desenvolvimento de uma tecnologia própria da rede colaborativa.

“A ideia é que a gente consiga desenvolver uma plataforma de cocriação muito mais avançada do que a de hoje. A gente vai trabalhar com inteligência artificial”, adiantou Orobio. O intuito é expandir o projeto para marcas de moda do mundo inteiro.

Além disso, no dia 15 de março, a etiqueta vai abrir no site um espaço para que os interessados mandem sugestões para a próxima coleção-cápsula, fruto de uma collab com a Missoni. Há aproximadamente dois anos, as grifes estão em contato.

Colaborou Rebeca Ligabue