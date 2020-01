Azulinos assumem jogo ruim apesar da vitória: ‘A gente deixou muito a desejar’

Um passo do anúncio oficial, Pedro, até então, é o único centroavante contratado pelo Flamengo para esta temporada. A sua principal virtude são os gols, onde se consagrou no futebol nacional e levou à Europa. Zico, ídolo do Mais Querido, confia no sucesso do atacante rubro-negro e elogia seu principal quesito: o faro de gol.

— Pedro é um grande atacante. Mostrou seu valor no Fluminense. No melhor da sua forma, teve uma lesão séria. Vai dar muitas alegrias ao Flamengo. Artilheiro nato”

Na manhã desta sexta-feira (17), Pedro desembarcou no Rio de Janeiro para selar os últimos detalhes de seu empréstimo ao Flamengo. A Fiorentina, clube que detém os direitos do jogador, aceitou as condições que a diretoria do Mais Querido ofereceu e cedeu o atleta ao time carioca.

Pedro chegou à Itália no segundo semestre de 2019. Com alta expectativa, não correspondeu à altura, pois quando foi escalado, não obteve o mesmo sucesso que demonstrou em solo carioca. Em quatro jogos que disputou, não balançou as redes em nenhuma ocasião.