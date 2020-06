O ator Babu Santana trocou a casa simples de 70 metros quadrados com dois quartos, para uma bem maior e alugada, também na Ilha da Gigóia, no Rio de Janeiro.

É de lá que o ex-BBB faz suas lives desde o início deste mês e criou, inclusive, um estúdio e escritório para trabalhar. De acordo com informações do ‘Extra’, antes, ele vivia com a namorada, a atriz Tatiane Melo, e um amigo numa residência simples, alugada por R$ 1,5 mil na mesma ilha.

Confira fotos da nova casa:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram