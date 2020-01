Baby Yoda em tamanho real será lançado pela Sideshow Collectibles

O celular dobrável Motorola Razr, que tem visual inspirado no clássico V3, chegará oficialmente ao Brasil no dia 6 de fevereiro. De acordo com a empresa, o dispositivo poderá ser comprado na loja da marca e também por meio das operadoras TIM, Vivo e Claro, sem distribuição pela Oi. O preço do smartphone para o nosso mercado ainda não foi divulgado pela fabricante, mas você pode se inscrever no site do produto para receber novidades.PUBLICIDADE

Apresentado no fim do ano passado, o celular dobrável da Motorola já está sendo vendido nos Estados Unidos por US$ 1.499, cerca de R$ 6,3 mil em conversão direta para a nossa moeda. O produto também será lançado no dia 6 de fevereiro oficialmente na Europa e o valor será mais alto: em certos países, o modelo será comercializado por até 1.599 euros, aproximadamente R$ 7,4 mil.

(Fonte: Motorola/Divulgação)

O Motorola Razr será o segundo smartphone dobrável a ser lançado de maneira oficial no Brasil. No dia 16 deste mês, a Samsung trouxe para o país o Galaxy Fold, que já está disponível por R$ 12.999. Apesar de o valor do dobrável da marca da Lenovo não ter sido divulgado, a tendência é que o modelo chegue às lojas com uma cifra modesta em comparação ao dispositivo da fabricante sul-coreana.

Enquanto o Galaxy Fold traz especificações compatíveis com o segmento top de linha e uma tela que fica maior graças ao uso de tecnologia flexível, o Razr disputa em uma categoria diferente. O dispositivo dobrável da Motorola conta com especificações modestas, incluindo o chipset intermediário Qualcomm Snapdragon 710 e 6 GB de RAM, e design mais compacto com seu display de 6,2 polegadas.

Ao que tudo indica, a Samsung está de olho nos próximos passos da Motorola e também pretende lançar um smartphone dobrável com preço mais em conta. Segundo vazamentos, o modelo em questão se chama Galaxy Z Flip e pode ser revelado já no mês que vem.