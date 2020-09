Bahia perde para o Flamengo e Roger Machado é demitido

O Flamengo reencontrou parte de seu bom futebol e, com direito a golaços, bateu o Bahia por 5 a 3 em confronto na última quarta-feira (2), no Pituaçu, em Salvador, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Pedro abriu o placar para os cariocas no primeiro minuto de jogo e ampliou pouco depois. Aos 31 minutos, Rodriguinho diminuiu, mas Arrascaeta voltou a ampliar a vantagem rubro-negro em seguida. Ainda no fim da etapa inicial, Élber fez o segundo do Bahia.

O segundo tempo iniciou em 3 a 2 para o Flamengo. Com 2 minutos, Everton Ribeiro, em chutaço de fora da área, encobriu o goleiro Anderson e fez o quarto dos flamenguistas. Três minutos depois, Arrascaeta voltou a marcar, em novo golaço. Daniel ainda anotou mais um para os baianos aos 44.

Essa foi a atuação mais convincente do Flamengo sob o comando de Domènec Torrent, que vinha sofrendo com críticas mesmo após vitórias. Desta vez, no entanto, a equipe venceu e convenceu.

Com bom volume ofensivo, o time rubro-negro dominou os donos da casa e poderia ter feito ainda gols se tivesse maior capricho no toque final.

Roger Machado não é mais o técnico do Bahia. A informação foi divulgada pelo próprio time nesta quarta-feira (2), após a derrota para o Flamengo. O auxiliar Cláudio Prates assume o comando interino da equipe enquanto o clube busca um novo treinador.

Na próxima rodada, os cariocas, que venceram a segunda consecutiva, receberão, no sábado (5), o Fortaleza, às 17h, no Maracanã. Já os tricolores vão visitar, no domingo (6), o Internacional, 16h, no Beira-Rio.