A partir das 10h desta quinta-feira, será interrompido o abastecimento de água nos conjuntos Ariri Bolonha e Carneirinho, no bairro do Parque Verde, em Belém.

De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) uma manutenção emergencial será feita no sistema que abastece a região.

A previsão é que o serviço seja concluído até às 18h de amanhã (26).