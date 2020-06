Bairro de Belém recebem ação médica itinerante para tratar de sintomas de Covid-19

Ação Itinerante oferta atendimento médico gratuito. Confira os locais e horários.

A Ação Itinerante, que leva atendimento médico a pacientes com sintomas de Covid-19 na Grande Belém, chegou nesta segunda (1º) ao bairro do Marco, na capital, no Ginásio de Educação Física da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Os serviços serão ofertados no local até a próxima quarta-feira (3). Esta semana, a Ação também é realizada nos bairros da Marambaia e no Centro de Ananindeua. Desde sábado, já passou pela Pedreira, Guamá e Maguari.

Os atendimentos na Ação Itinerante seguem o mesmo padrão já realizado no Hospital Abelardo Santos e Policlínica Metropolitana. Os pacientes passam por uma triagem, recebem atendimento médico e, caso necessário, recebem gratuitamente os medicamentos prescritos. Se houver necessidade, são encaminhados para realizar tomografia levados até o hospital ou policlínica para realização do exame.

“O objetivo é trazer atendimento médico e distribuição de medicação ao paciente, chegar mais próximo da população. A gente observa os sinais vitais e, caso haja necessidade, ele é removido de ambulância até o Hospital Abelardo Santos, Policlínica ou Hangar para fazer a tomografia. Estamos atendendo pacientes com sintomas leves e moderados, que apresentem febre, dores no corpo, tosse, para que não haja agravamento”, diz Cristiana Huhn, coordenadora da ação no Marco.

Serviço

As ações itinerantes na Região Metropolitana de Belém estão nos seguintes locais:



Belém – Bairro do Marco: Ginásio de Educação Física da Universidade do Estado do Pará (Uepa), na Avenida João Paulo II, nº 769.

Belém – Bairro da Marambaia: Escola Temistocles de Araújo, no Conjunto Gleba I, R.WE-2, 01.

Ananindeua – Bairro Centro: Escola Estadual Walter Bezerra Falcão, na Rua Vera Cruz, nº 300.

Os atendimentos são realizados de 8h às 17h30.