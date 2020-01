Balança comercial em 2019 tem menor superávit desde 2015

Os preços do petróleo operam em forte alta nesta sexta-feira, 3, em meio aos desdobramentos do ataque dos Estados Unidos contra o general do Irã Qassem Soleimani.



Os preços futuros do Brent para março sobem 4,70% para US$ 69,37 por barril e os futuros do WTI para fevereiro avançam 4,65% para $63,08 por barril.

A alta acontece depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, ter ordenado ataques aéreos que mataram um general de topo do Irã, Qassem Soleimani, o líder de uma ala da Guarda Revolucionária do Irã. Esse ataque aumenta as tensões entre Washington e Teerã.