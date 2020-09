Balanças flagram quase 600 veículos com excesso de peso na PA-150

Um relatório estatístico do mês passado (agosto) feito pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran) apontou que 575 veículos trafegaram com excesso de peso na PA-150, no sudeste do Pará. As aferições são referentes as balanças instaladas no distrito de Morada Nova, na Vila Sarandi, no km 5,5, e no KM 122 da rodovia no sentido Tailândia-Moju.

A balança mais antiga, instalada em abril deste ano, registrou 381 veículos com carga acima do permitido, a segunda balança, que tem pouco menos de um mês de instalada, contabilizou 194 veículos com excesso de carga. As balanças instaladas pela Setran tem a função de garantir que veículos com excesso de peso trafeguem pela rodovia, que é a principal causa do desgaste prematuro do pavimento.

Os dois aparelhos operam no período diurno, mas devem começar a funcionar 24 horas por dia a partir do próximo mês. “Relatos da fiscalização apontam que muitas carretas com excesso de peso esperam o horário noturno para transitar na rodovia, problema que iremos solucionar com a extensão da fiscalização para o horário noturno também”, destaca Pádua Andrade, secretário de Estado de transportes.

A operação de fiscalização de excesso de peso na PA-150 ocorre em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Trabalho de recuperação

A PA-150, que é uma das principais rotas de escoamento da produção mineral e agropastoril do Estado do Pará, está em obras de recuperação, com trechos de reconstrução, e ainda manutenção e conservação em toda sua extensão. Com mais de 334 km de extensão, a via passa por dois tipos de serviços. O primeiro trecho de Moju a Goianésia do Pará passa por obras de manutenção e conservação.

De Goinaésia do Pará a Morada Nova (Marabá) a obra é de recuperação. “Estamos com 70% da obra de recuperação, com reconstrução de alguns trechos prontos. Intensificamos as equipes de trabalho, e no prazo de 60 dias estaremos com a obra concluída”, disse Pádua.

O outro trecho de Moju a Goianésia do Pará também terá sua obra de manutenção e conservação também concluído no final do próximo mês.

A PA-150 vai de Moju a Morada Nova, em Marabá, passando pelos municípios de Tailândia, Moju, Breu Branco, Ipixuna do Pará, Goianésia Jacundá, Nova Ipixuna e Marabá.