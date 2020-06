Balneários em Tucuruí, Breu Branco e Jacundá registram aglomerações

O forte calor registrado durante o domingo, 14, levou centenas de pessoas aos

balneários das cidades de Jacundá, Breu Branco e Tucuruí, todas na região Sudeste paraense, desconsiderando recomendações das autoridades de saúde em relação à prevenção ao novo coronavírus.

Na cidade de Tucuruí, que tem 740 casos confirmados e 65 mortes por Covid-19, após veiculação de imagens nas redes sociais sobre a aglomeração de moradores na Orla do Tocantins, viaturas do Grupo Municipal de Apoio a Segurança Pública (Gamasp) e a Polícia Militar foram ao local para dispersar de forma pacífica a multidão. “Meu amigos estavam vindo pra cá e resolvi vir também”, explicou o morador Donato Soares. Os visitantes foram aconselhados a deixar o local.

oradores de Breu Branco, que apresenta 121 casos confirmados e 15 óbitos por Covid-19, também aproveitaram a tarde ensolarada de domingo para se refrescarem nas águas do Lago e igarapés do município. Numa parte do lago da Barragem Tucuruí havia dezenas de banhistas, entre adultos, adolescentes e crianças.

O local escolhido por banhistas da cidade de Jacundá, que tem 274 casos confirmados e oito óbitos por Covid-19, foi o Rio Moju, próximo a ponte que leva o mesmo nome. Durante todo o dia houve aglomeração de pessoas de todas as idades com muito churrasco e bebidas. Tanto em Jacundá quanto em Breu Branco as autoridades de segurança não tomaram qualquer atitude para dispersar as aglomerações.

Os três municípios juntos somam 1.135 casos confirmados por Covid-19. Destes, 475 foram recuperados e 88 evoluíram a óbito.