Banco de leite da Santa Casa intensifica mobilização de doadoras no Pará

Foi exitosa a campanha de mobilização do Banco de Leite Humano da Fundação Santa Casa pelo dia mundial de doação de leite materno, no último mês. Tanto assim que a parceria com o Projeto Bombeiros da Vida cadastrou 40 novas doadoras e agora totaliza 228 voluntárias do ato solidário que pode salvar vidas.

A coordenadora do Banco de Leite, Cynara Souza, enfatiza que as doadoras são vitais à manutenção dos estoques do banco de leite, que, principalmente contribui para a qualidade de vida de bebês prematuros com extremo baixo peso.

Cynara Souza pontua ainda que o crescimento no quantitativo de doadoras tem valor enorme nesse momento em que o mundo vive uma pandemia. “Em maio foram captados mais de 200 litros de leite materno. Toda mãe assintomática (sem nenhum sintoma) para a Covid-19, pode ser uma doadora em potencial”, disse a coordeandora.



Ela adverte, no entanto, que são contra indicadas as doações para mães que estão com infecções respiratórias, síndromes gripais ou mães sintomáticas para o coronavírus, ou que convivam com pessoa com gripe ou outra infecção viral.



“Durante esta fase de sintomas confirmados para a Covid-19, pedimos para essa mãe, caso seja uma doadora, que interrompa a doação. Faça o seu tratamento e posteriormente, após liberação médica, venha novamente se juntar a essa corrente de solidariedade que é a doação de leite materno”, reforça Cynara Souza.



Saiba como ajudar



O Banco de Leite Humano da Fundação Santa Casa está cadastrando doadoras de leite e também precisa de recipientes para armazenar o leite doado: vidro como os de café solúvel com tampa de plástico.



Mais informações, das 8h às 18h, pelos telefones: (91) 4009-0375 / 4009-2212 / 4009-2311 ou WhatsApp: (91) 98899-6326.