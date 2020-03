Band coloca Jaspion e Jiraiya no lugar da Copa do Brasil sub-20

Com todas as competições organizadas pela Confederação Brasileira Brasileira de Futebol (CBF) suspensas, a Bandeirantes teve que pensar em alguma atração para substituir o futebol sub-20 aos domingos.

Com isso, a emissora optou já a partir do próximo domingo (22), transmitir os seriados Jaspion, Jiraiya e Chageman. A informação foi divulgada pelo portal UOL.

Os clássicos japoneses vão fazer parte da grade de programação das manhãs de domingo da emissora. O horário era destinado aos jogos da Copa do Brasil sub-20.

A Band já planejava transmitir os seriados, mas durante as madrugadas. Entretanto, com a paralisação do futebol brasileiro por conta do novo coronavírus, a emissora optou por encaixar as séries no horário matutino vago.

Além dos Donos da Bola e Jogo Aberto, o programa Terceiro Tempo também foi mantido na programação, mesmo com a falta de jogos no calendário brasileiro e em boa parte dos campeonatos internacionais.