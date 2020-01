Banda Rockon homenageia em Belém bandas do rock nacional dos anos 80 e 90

Ontem (28) foi noite de eliminação no BBB20. Bianca Andrade sobreviveu ao paredão contra Lucas Chumbo, que se despediu dos brothers com 75% dos votos. Durante um momento de confraternização após o resultado, o até então líder, Petrix Barbosa, conversava sobre o jogo com sua indicada, Mari Gonzalez e Flayslane.

Bianca, meio emocionada, demostrou seu alívio por permanecer na competição e deixou um aviso para Petrix, em tom de brincadeira: “Se você me colocar no paredão de novo… Se você fizer isso…”. Sarcasticamente, o atleta respondeu que ela não precisava se preocupar, porque iria indicar Mari na próxima vez.

Em seguida, Petrix levantou a empresária do chão e a puxou para um abraço. Entretanto, ele chacoalhou a participante, com seu corpo colado ao dela. Nas redes sociais, o ato foi interpretado como uma “sarrada”. Flayslane, inclusive, se demonstrou incomodada com a cena, e olhou para o ginasta seriamente, de cima a baixo. Assista ao momento abaixo e veja alguns dos comentários :

Estou esperando a flay ser chamada no confessionário e dizer que foi abuso sim do petrix sarrando na bia,a flay achou estranho…#BBBB20 — Clebson rocha (@Clebsonrocha5) January 29, 2020

Eu tô só a Flay vendo esse Petrix pra cima da Bianca denovo. #BBBB20 pic.twitter.com/SkzGD2LCAS — Lorenna Maria (@lorrnnasun) January 29, 2020

Petrix já havia sido acusado de assediar Bianca pelo público, na semana anterior (24), após a primeira festa do BBB. Tudo aconteceu quando o líder da semana foi estalar as costas da influenciadora. Após apertá-la, entretanto, o rapaz segurou os seios dela e depois os sacudiu. Alterada pela ingestão de bebida alcóolica, Boca Rosa não chegou a perceber o que havia acontecido e seguiu normalmente.

Os internautas, por outro lado, ficaram enfurecidos e a hashtag “Petrix Expulso” passou horas entre as mais comentadas do Twitter.

No domingo (26), pouco antes da formação do paredão, Bianca foi chamada ao confessionário, já que não compareceu por conta própria. Lá, a voz modificada e não identificada de alguém da produção questionou o que a youtuber de beleza se lembrava da festa, dando alguns detalhes do momento com Petrix – sem mencionar, entretanto, o fato dele ter apertado seus seios.

“O que você lembra da festa? Você lembra que dançou forró, um xote, com Petrix? Vocês estavam dançando, no final da dança vocês se abraçaram, ele sugeriu estalar a sua coluna, pediu para você relaxar um pouco, respirar… Ele foi, te apertou e, ao final, te sacudiu um pouco, chacoalhou o seu corpo. Eu preciso saber se ali, naquele momento, te causou algum desconforto?”, perguntou a voz.

Bianca, então, negou que tenha se sentido desconfortável. “Zero. E outra, a intenção com certeza era me animar, era o bem”, respondeu. Para finalizar, o representante do BBB deixou um aviso de apoio: “Qualquer momento que você se lembre, se sinta com desconforto com alguma coisa, nós estamos sempre aqui”. O reality decidiu que o ginasta não seria expulso.