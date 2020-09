Banpará abre contas dos inscritos no Programa Territórios Sustentáveis

Esta semana, instituição bancária assinou carta de intenções para firmar sua participação no projeto estadual

O Banco do Estado do Pará (Banpará) começou, nesta primeira semana de setembro, a abertura de contas dos inscritos no Territórios Sustentáveis. O programa está na sua segunda etapa, que busca a sensibilização dos produtores rurais em São Felix do Xingu.

Para firmar essa colaboração e o plano integrado de trabalho, o Banpará e a Semas assinaram, na última terça-feira (1º) uma carta de intenções. O documento servirá para nortear os trabalhos ao longo do programa.

“A maioria desses agricultores familiares nunca tiveram contato com o universo bancário. O que nós estamos fazendo é abrir as portas do banco a eles. Nos próximos meses, esses produtores serão também os primeiros a ter acesso aos créditos” – Cindy Ornela, superintendente de Desenvolvimento Econômico e Social do Banpará.

O Territórios Sustentáveis é um programa integrado do Governo do Pará, que reúne secretarias e órgãos ambientais ou ligados ao meio ambiente na promoção do desenvolvimento sustentável no campo. O TS faz parte do Plano Estadual Amazônia Agora, coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e, nesta fase, concentra os trabalhos na região do Araguaia, nos municípios de Ourilândia, Água Azul do Norte, Tucumã e São Felix do Xingu.

Com a integração das secretarias, será possível dar apoio técnico, regularizar os documentos das propriedades, conceder fomentos e crédito aos produtores rurais, no caso do Banpará, por exemplo. O crédito varia de acordo com necessidade do produtor, já que o TS traz como um dos primeiros passos o diagnóstico das potencialidades da propriedade rural e a elaboração de um plano de trabalho para o produtor rural.

“Os técnicos que fazem esse atendimento já percebem a necessidade daquele produtor rural e o quanto ele precisa para investir naquela produção. Para o Banco fica muito mais fácil conceder o crédito”, acrescenta Cindy.

Durante toda a primeira semana de setembro, a equipe do TS participou de reuniões com comunidades produtivas e associações nos municípios do Araguaia, atendidos nesta primeira fase. Cada secretaria ou órgão teve a oportunidade de explicar o funcionamento do projeto e ouvir as necessidades dos produtores rurais.

Participam do TS, como executores, o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Agencia de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Emater-PA e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).