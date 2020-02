Barcelona e Napoli se preparam para duelar nas oitavas da Champions

O Barcelona visita na próxima terça-feira (25) o Napoli no jogo de ida das oitavas de final da Champions em busca de um resultado que encaminhe a classificação para as quartas e que ajude a dissipar os questionamentos sobre as chances de título dos catalães na maior competição continental do mundo.

“Se quisermos disputar o título da Champions, temos que continuar crescendo muito, porque, do jeito que estamos hoje, não podemos brigar pela Champions”, alertou na quinta-feira (20) o capitão do Barça, Lionel Messi, em entrevista ao diário Mundo Deportivo.

Uma chamada de atenção para uma equipe que encara um de seus jogos mais importante na temporada em uma situação muito distinta à que passava quando garantiu o primeiro lugar na fase de grupos.

Desde então, a mudança de técnico -Quique Setién por Ernesto Valverde-, as lesões de Luis Suárez e Ousmane Dembélé, o fracasso na Supercopa da Espanha e os seguidos desentendimento do elenco com a diretoria prejudicaram a temporada do Barça, que no último fim de semana conseguiu retomar a liderança do Campeonato Espanhol antes de voltar as atenções para a Champions, que na conquista desde 2015.

– Desejo antigo –

“É algo que desejo já há muitos anos (ganhar a Champions), desde que ganhamos pela última vez”, admitiu Messi, reconhecendo que a Liga dos Campeões se tornou uma obsessão, principalmente depois das dolorosas eliminações para a Roma (2018) e o Liverpool (2019).

Messi foi o herói no sábado na goleada por 5 a 0 sobre o Eibar, partida em que marcou quatro gols e colocou o Barça na liderança do Campeonato Espanhol, com dois pontos a mais que o Real Madrid.

O craque argentino “faz coisas que não existem nem no videogame, coisas impensáveis. Há vários anos que ele se tornou o maior de todos os tempos”, se rendeu nesta segunda-feira o técnico do Napoli, Gennaro Gattuso.

Messi será o pilar do ataque do Barcelona e contará com a ajuda de Antoine Griezmann.

“Te dá mais confiança marcar cinco gols e, além disso, ter Messi marcando quatro gols é um reforço positivo diante do que temos a disputar pela frente”, comemorou o técnico do Barcelona, Quique Setién, após a vitória sobre o Eibar, numa semana que culminará no clássico espanhol contra o Real Madrid.

Setién comandará pela primeira vez uma equipe na Champions e acredita que o Barcelona “pode competir com todas as equipes”.

– ‘Prestação colectiva’ –

O Barcelona visitará o Napoli com as ausências de Dembélé, Luis Suárez e Jordi Alba, além da recente baixa de Sergi Roberto, que sofreu uma lesão muscular no sábado.

Do outro lado do campo estará o Napoli de Gattuso, campeão de duas Champions como jogador e que tenta agora repetir o feito como técnico.

“Precisamos fazer uma grande prestação coletiva, porque nem Messi joga sozinho”, alertou.

Na sexta colocação no Campeonato Italiano, em zona de classificação para a Liga Europa, o Napoli aspira seguir disputando a Champions, competição na qual passou às oitavas de final como segundo colocado do grupo E, a um ponto do Liverpool.

Será a primeira vez que o Napoli enfrenta o Barcelona em uma competição continental e apostará novamente em seus principais jogadores, Dries Mertens e Lorenzo Insigne no ataque.

– Prováveis escalações:

Napoli: Ospina – Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui – Fabián Ruiz, Demme (ou Allan), Zielinski – Callejón, Mertens, Insigne. Técnico: Gennaro Gattuso

Barcelona: Ter Stegen – Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo – Busquets, De Jong, Rakitic – Griezmann, Messi, Vidal (ou Fati). Técnico: Quique Setién.