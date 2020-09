Bares de Ponta de Pedras são notificados por descumprimento das normas de combate coronavírus

Estabelecimentos apresentavam irregularidades

Vinte e seis bares foram fiscalizados no último final de semana, na cidade de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, durante uma ação policial para assegurar o cumprimento do decreto municipal que permite o funcionamento de estabelecimentos comerciais só até a meia noite. A ação foi realizada pelos policiais civis da delegacia local e contou com o apoio da Polícia Militar.

As equipes se concentraram na sede da unidade policial e saíram em comboio pelas ruas do município para orientar e conscientizar clientes e donos de estabelecimentos a cumprirem as medidas estabelecidas no decreto municipal.

“Em um bar que foi denunciado na noite anterior, por estar em desacordo com o decreto municipal no que diz respeito ao som ao vivo, já que a licença de funcionamento é apenas para restaurante, não estava havendo nenhum evento no momento da visita. A proprietária foi advertida que tal situação não poderia ocorrer e que, caso houvesse nova denúncia, seria intimada para responder dentro dos parâmetros legais”, explicou a investigadora Janary Araujo. A autoridade policial checou ainda a licença para funcionamento do estabelecimento, que não foi apresentado pela proprietária. Ela foi intimada a comparecer na delegacia para apresentar a documentação.

Durante a operação, foi constatada que a maioria dos bares estava em situação irregular e alguns descumprindo o decreto. Todos foram intimados para comparecer na Delegacia de Polícia.

Os bares da praça de Ponta de Pedras também foram fiscalizados pela equipe policial. Na ocasião, os donos dos estabelecimentos foram orientados sobre horários de funcionamento e cumprimento das regras de vigilância sanitária no combate ao Covid-19.