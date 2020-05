Barras de proteína: saiba como fazer esse snack saudável em casa

Essa rápida fonte de proteína e energia é uma ótima opção para quem quer fugir dos doces

Para muitas pessoas que estão buscando uma alimentação balanceada, os intervalos entre as refeições são o grande desafio. É na parte da tarde ou antes de dormir que vem a vontade de comer um lanche mais calórico, principalmente doces. As barras de proteína são a opção ideal para quem quer fugir das comidas prontas vendidas na rua, uma verdadeira tentação para quem tem uma vida corrida, ou das “besteiras” da geladeira de casa, tão atraentes principalmente quando temos mais tempo livre.

As barrinhas são realmente saudáveis?

A composição desse lanche pode conter proteínas de leite, soja, ovo, dentre outros. As que apresentam componentes de alto valor biológico, isto é, maior qualidade, ajudam para um bom aporte de aminoácidos essenciais, recuperando a fibra muscular. O snack pode ter outros ingredientes que o ajudam a ser ainda mais nutritivo, como carboidratos, vitaminas, minerais e lipídeos.

Tais componentes, principalmente carboidratos e lipídeos, são combustíveis para o corpo e melhoram a disposição de quem os consome. Além disso, esses adicionais contribuem para pontos sensoriais, como textura e sabor, que ajudam o alimento a ser ainda mais agradável.

É importante dizer que as barras proteicas são alternativas e não têm capacidade de substituir as proteínas sólidas, como carne, frango e ovos. Para incluí-las na dieta, é necessário escolher as que tenham uma composição nutritiva, com muitos nutrientes e poucos carboidratos.

Como fazer barras de proteína caseiras?

Um ponto negativo das barrinhas é que a maioria das marcas delas tem um preço salgado, principalmente as de maior qualidade. Então, uma forma de conseguir um alimento balanceado e que não pese no bolso é preparando a sua em casa. Confira como!

Ingredientes:

1 xícara de pasta de amendoim – este ingrediente será o responsável pela gordura monoinsaturada e proteína vegetal, além de triptofano, aminoácido precursor da serotonina, hormônio do bem-estar.

1 xícara de aveia em flocos – rica em fibras e proteína vegetal, para uma saciedade mais duradoura.

2 claras de ovos – fonte de aminoácidos essenciais e proteína animal de alto valor biológico.

4 colheres dosadoras de whey protein (cerca de 120 g) de qualquer sabor – o whey contribui para a saciedade, além de ajudar no ganho e na recuperação da massa muscular. Ele pode ser substituído por leite em pó desnatado ou leite de coco em pó.

Modo de preparo:

Esquente a pasta de amendoim em banho-maria, para que sua consistência fique mais mole. Depois, misture todos os ingredientes com uma colher de pau. Em uma forma untada, coloque toda a massa e leve ao forno a 180 graus por 25 minutos, aproximadamente. Corte no tamanho que desejar e armazene na geladeira. A barrinha pode ser guardada por até uma semana, se refrigerada.