Bayern de Munique vence Mönchengladbach e fica muito perto do título

Bayern precisa de apenas uma vitória para conquistar campeonato

O Bayern de Munique está muito perto do oitavo título consecutivo do Campeonato Alemão. Jogando em casa contra o Borussia Mönchengladbach, o líder venceu por 2 a 1 e manteve a vantagem sobre o Borussia Dortmund em sete pontos, faltando apenas três rodadas para o fim da Bundesliga. Com o resultado, o Bayern precisa de apenas uma vitória simples na próxima rodada para levantar o caneco.

Os bávaros tinham desfalques importantes para o confronto deste sábado (13). Robert Lewandowski e Thomas Müller cumpriram suspensão, além de Thiago Alcântara, que passou por uma cirurgia na virilha e terá que ficar três semanas afastado dos campos. Mesmo assim, o Bayern era o grande favorito, vinha de nove vitórias consecutivas e 17 jogos de invencibilidade.

Apesar do favoritismo bávaro, a partida foi bastante equilibrada e os gols do primeiro tempo só saíram por erros individuais.

O primeiro, do goleiro Sommer, do Borussia Mönchengladbach. Após recuo da zaga, ele tentou sair jogando com os pés, mas acabou entregando a bola para o jovem Zirkee, que substituía Lewandowski. O holandês de apenas 19 anos não perdoou e, de primeira, abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. O empate veio dez minutos depois. Hermann apareceu pela direita e cruzou, o lateral Pavard tentou cortar, de carrinho, e acabou fazendo gol contra.

Na segunda etapa, o Mönchengladbach começou melhor e teve oportunidades de virar. Contudo, com o passar do tempo, o time visitante preferiu segurar o resultado. O Bayern partiu para cima e conseguiu o gol da vitória. Aos 42 minutos, Pavard se redimiu do gol contra e cruzou na medida para Goretzka fechar o placar.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique enfrenta o penúltimo colocado, o Werder Bremen, terça-feira (16), à 15h30 (horário de Brasília), no Weserstadion. Já o Borussia Mönchengladbach recebe o Wolfsburg também na terça-feira (16). Com 56 pontos, na quarta posição da Bundesliga, a equipe pode ser ultrapassada neste domingo (14) pelo Bayer Leverkusen, que enfrenta o Schalke 04, às 13h, em Gelsenkirchen.

Confira outros resultados deste sábado pelo Campeonato Alemão:

Wolfsburg 2 x 2 Freiburg

Fortuna Düsseldorf 0 x 1 Borussia Dortmund

Hertha Berlin 1 x 4 Eintratch Frankfurt

Köln 1 x 2 Union Berlin

Paderborn 1 x 5 Werder Bremen



Jogos de domingo (14):

10h30 – Mainz x Augsburg

13h – Schalke 04 x Bayer Leverkusen