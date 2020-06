Por mais que já tenha virado rotina para sua torcida, comemorar nunca é demais. E o Bayern de Munique foi campeão alemão pela 29ª vez em sua história, sendo a 8ª consecutiva.

O novo título foi confirmado nesta terça-feira (16), após a vitória por 1 a 0 para cima do Werder Bremen. A equipe se torna a primeira campeã após o retorno do futebol depois do período parado por causa do coronavírus