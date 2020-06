Bayern goleia fora, mas vitória mínima mantém Borussia no páreo

Bávaros baterem o Leverkusen por 4 a 2 e seguem na ponta da Bundesliga. Já o Borussia superou o Hertha Berlin por 1 a 0 e se manteve na vice-liderança



Pela 30ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munich goleou o Leverkusen por 4 a 2, neste sábado (6), e se mantém isolado na ponta com 70 pontos. Os bávaros poderiam levantar o caneco já no próximo fim de semana, não fosse a vitória do Borussia Dortmund em casa sobre o Hertha Berlin, por 1 a 0. Os auri-negros seguem na vice-liderança com 63 pontos

A equipe de Munique não perde há 20 jogos e chegou aos 90 gols no campeonato — recorde na Bundesliga em 30 jogos. Já o Leverkusen estacionou nos 56 pontos e ocupa a quinta colocação. O Bayern saiu atrás na Leverkusen Arena, após Alario marcar para os donos da casa no início da primeira etapa

No entanto, após acalmar os ânimos, o time de Munique estufou as redes quatro vezes, com Coman, Goretzka, Gnabry e Lewandowski, o artilheiro do campeonato com 30 gols. No finalzinho da partida, o meia Wirtz descontou para a equipe mandante

A partida também foi marcada pelo uso de braçadeiras pretas nos uniformes dos dois times, em homenagem a George Floyd, homem negro que morreu após ser asfixiado por um policial branco em 25 de maio. No próximo final de semana, o Bayern recebe o Borussia Mönchengladbach na Arena de Munique. Já o Leverkusen segue na luta por vaga na próxima Liga dos Campeões e viaja até Gelsenkirchen, onde encara o Schalke 04

Sem o goleador Haaland, lesionado, o Borussia teve trabalho para vencer o Hertha Berlin no Signal Iduna Parkem, em Dortmund.

O único gol da partida foi anotado aos 11 minutos do segundo tempo, por Emre Can. O volante jogou improvisado na zaga devido a suspensão de Hummels e soube aproveitar a oportunidade que teve para marcar

Jogadores de ambas equipes também prestaram homenagem a George Floyd, ao ajoelharem em campo antes do apito inicial.

Ainda na luta pelo título, o Borussia Dortmund encara na próxima rodada o Fortuna Düsseldorf, fora de casa. Já o Hertha, na 9ª colocação com 38 pontos, recebe o Eintracht Frankfurt no Estádio Olímpico de Berlim

O sábado também contou com outras quatro partidas: Freiburg 1×0 Borussia Mönchengladbach; RB Leipzig 1×1 Paderborn 07; Eintracht Frankfurt 0x2 Mainz; Fortuna Düsseldorf 2×2 Hoffenheim. Faltam quatro rodadas para o desfecho do campeonato