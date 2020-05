Bayern vence Dortmund com pintura de Kimmich e aumenta folga na ponta

O confronto entre líder e vice-líder da Bundesliga foi um pouco atípico. Sem torcida, o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund também não teve muitos gols. Na verdade teve apenas um, uma pintura de Kimmich, que garantiu a vitória dos bávaros no Signal Iduna Park. Com o resultado, os bávaros abrem sete pontos de frente para os Aurinegros na liderança da Bundesliga. A Salva de Prata fica mais perto da Allianz Arena… A pintura O clássico começou a mil. Logo com 30 segundos, Julien Brandt deixou Thorgan Hazard na cara do gol. Manuel Neuer cortou, mas Haaland não conseguiu aproveitar a sobra e Jerome Boateng tirou em cima da linha. A postura do Borussia Dortmund foi mais agressiva que a do Bayern, que passou os primeiros minutos no campo de defesa. Depois dos dez minutos, o jogo entrou em uma segunda fase, com mais posse dos bávaros, que batiam de cara em um muro bem fechado. Teve também bola salva em cima da linha do lado aurinegro. Lukasz Piszczek evitou que a bola entrasse em chute cruzado de Gnabry, com Bürki já batido no lance. O Bayern foi começando a quebrar o muro. Lewandowski recuou e criou o espaço para Coman, que arrematou cruzado aos 23, mas Bürki espalmou para evitar o gol. Os donos da casa respondiam em contra-ataques e ataques rápidos, mas a pressão bávara acabou se justificando. Com um toque de mágica, com certa crueldade, Kimmich tocou por cima de Bürki e fez um golaço, infelizmente sem público para aplaudir. Dortmund não encontra a resposta O Bayern não dava muito tempo para o rival reagir. Logo no início da segunda etapa, Goretzka mandou bola no cantinho e Bürki se jogou para fazer uma grande defesa. Lucien Favre, então, resolveu mudar. E foi o Dortmund que passou a se adiantar. Haaland teve a primeira grande chance, mas chutou para fora. O ataque aurinegro ainda reclamou de pênalti de Boateng. Chance mais clara ainda teve Thorgan Hazard. O belga apareceu na área para receber sozinho, com o gol a sua frente, mas falhou e chutou para fora. Dahoud acertou o alvo, e em arremate forte, mas Neuer estava atento para espalmar. Os minutos finais foram de pressão do Dortmund, que teve em Mario Götze o último homem de ataque a entrar, mas a resposta ao gol do Kimmich não apareceu.