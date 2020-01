“BBB 20”: como foi a briga de Rafa Kalimann e Boca Rosa | GaúchaZH

Os participantes do Big Brother Brasil 20 não completaram nem uma semana de confinamento, e alguns deles já estão se envolvendo em brigas. Na noite desta sexta-feira (24), a casa ficou agitada com a primeira festa — na temática preto e branco — e, como todo agito, a bebida ajudou a elevar os ânimos entre os integrantes do reality show.

Entre uma música e outra, Bianca Andrade, a Boca Rosa, já aparentava ter passado um pouco do normal. Por isso, criou coragem e foi tirar satisfação com Rafa Kalimann, que é sua velha conhecida das redes sociais.

— Não preciso de aceitação de nada pra ter meu business, mas gosto das coisas esclarecidas. Você me ignorou, por que? Aquele dia eu fui falar com você e você me ignorou total, por isso eu não te sigo mais. Me explica o motivo disso — começou Boca Rosa, referindo-se a um evento anterior fora do BBB.

Rafa, como uma boa moça, tentou disfarçar:

— Eu não te vi esse dia, não te ignorei nunca. Escuta, eu não tenho motivo pra mentir, sou a pessoa mais sincera do universo.

— Não fala isso, porque fica parecendo que eu não sou sincera, sabe — respondeu Bianca.

Na sequência, Rafa viu que não iria sair ilesa da discussão e tentou jogar às claras:

— Você sabe o que você fez. Você disse que deixou de me seguir nas redes sociais porque eu te ignorei, mas a verdade é que você nunca me seguiu. Então vamos parar por aqui e amanhã a gente conversa, a gente resolve. Mas eu entendi seu jogo, pare com isso — finalizou, dando meia volta e retornando para a pista de dança.

Revoltada com a postura da sister, Boca Rosa começou a gritar na área externa e entrou no quarto, pedindo para a produção retirá-la do programa. Mari Gonzalez foi atrás da amiga e ouviu mais reclamação:

— Não estou acostumada a sair como escrota. Essa Rafa é uma escrota, só queria falar com ela. Ela também não é santa que nem ela se faz de santa. Ela quer que eu fique de vilã, então prefiro sair daqui, não é justo que eu esteja passando por isso — disparou Bianca.

— A Rafa sempre foi estranha comigo. Várias vezes eu falei com ela aqui dentro, tentei me aproximar, e ela não me responde — concordou Mari. — Daí no Carnaval saiu uma notícia que eu excluí ela das redes sociais, sendo que nunca fiz isso. Fui falar com ela, disse que não era verdade, eu jamais faria isso. Eu nem ia falar nada sobre a Rafa, mas já que você entrou no assunto.

Bianca, então, declarou seu veredito:

— Brasil, só queria dizer que eu não vou me dar bem com a Rafa. Não adianta.