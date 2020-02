BBB 20: Nasce Jake, filho do youtuber Pyong Lee

Confinado na casa do Big Brother Brasil 20, o youtuber Pyong Lee já é papai. O pequeno Jake, fruto de seu casamento com a influencer Sammy Lee, nasceu na manhã deste domingo (16), às 11h30. Sammy estava com 40 semanas e 2 dias.

Dias antes do parto, a influencer publicou um vídeo no Instagram mostrando o quarto do filho. O cômodo foi decorado com ursinhos e apostou no tricot luxo branco.

Pyong ainda não sabe do nascimento do filho. Jake já nasceu famoso e conta atualmente com mais de 330 mil seguidores no Instagram.