‘BBB’: Marcela joga pelo ralo um dos maiores favoritismos do programa

O Little Mix vai se apresentar desfalcado em sua primeira vinda ao Brasil. A integrante Perrie Edwards anunciou pelo Instagram Stories, nesta sexta (6/3), que não viaja com a girlband para se apresentar no Festival GRLS em São Paulo, no fim de semana.

“Oi todo mundo. Lamento muito anunciar que estou incapacitada de viajar para me apresentar no Brasil com o restante das garotas no domingo, por não estar bem. A todos os fãs que comparecerão ao show, estou de coração partido por não poder estar lá com vocês, mas sei que as garotas vão arrasar absolutamente e entregar tudo de si na minha falta. Muito amor, Perrie”, escreveu a artista inglesa.

A conta do Little Mix no Twitter replicou o comunicado:

O Little Mix é headliner do Festival GRLS no domingo (8/3). O evento vai acontecer no Memorial da América Latina e os fãs esperam por esse show há anos. Ao longo de 2019, houve muitas especulações sobre a vinda do grupo, até que ele finalmente acertou as negociações para participar do festival.