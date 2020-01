BBB20: Felipe detona Manu Gavassi e irrita internautas

Hoje é dia de prêmio! Neste domingo (26) acontece, em Los Angeles, a 62ª edição do “Grammy Awards”, a mais importante premiação da indústria da música. Fenômeno nas paradas de sucesso, Lizzo lidera a lista de indicações com um total de oito, que incluem “Artista Revelação”; “Álbum do Ano”, por “Cuz I Love You”; Canção do Ano” e “Gravação do Ano” — essas duas últimas pelo hit “Truth Hurts”.

Dois outros estreantes na premiação, Billie Eilish e Lil Nax X, vêm logo atrás com seis nomeações cada. Assim como Lizzo, a jovem de 17 anos apareceu nas quatro categorias principais (Álbum; Canção, Gravação do Ano, e Artista Revelação), impulsionada pelo disco de estreia “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” e pelo sucesso incontestável de “bad guy”. Já o rapper fez bonito com seu “7”, nomeado a “Álbum do Ano” e com a recordista nas paradas “Old Town Road”, que disputará “Canção do Ano”, “Gravação do Ano” e “Melhor Performance de Pop em Dupla ou Grupo”.

Com o hinário “thank u, next”, Ariana Grande também se destacou na lista, acumulando cinco indicações, o mesmo número conquistado por H.E.R. Já Beyoncé pode levar mais quatro gramofones dourados para a sua já extensa coleção pelo disco “The Lion King: The Gift”; pela canção “Spirit”, feita especialmente para o longa ‘live-action’, de “O Rei Leão”, e por “Homecoming”, seu documentário com a Netflix.

Ariana Grande está concorrendo em cinco categorias (Foto: Getty)

Todos os artistas líderes de indicações vão se apresentar no evento comandado por Alicia Keys. O Grammy ainda contará com outras catorze performances, envolvendo mais de 40 músicos. Entre eles, Demi Lovato fará seu aguardado comeback com o emocionante single inédito “Anyone”. Rosalía, indicada pela primeira vez, fará sua estreia no palco da Recording Academy.

BTS, Aerosmith, Blake Shelton, Gwen Stefani, H.E.R., Jonas Brothers, Camila Cabello e Tyler, The Creator também fazem parte da lista de apresentações. Vem conferir nosso check-list para não perder nada da premiação!

Quem será que vai levar um gramofone este ano, hein? (Foto: Getty)

O quê? Grammy Awards 2020.

Quando? Domingo, 26 de janeiro. (Hoje!)

Que horas começa? A transmissão será pela TNT Brasil a partir das 22h (horário de Brasília).

E o Red Carpet? O canal E! fará a sua tradicional cobertura a partir de 21h (Horário de Brasília). A TNT Brasil também mostrará o tapete vermelho a partir do mesmo horário e, claro, você pode conferir TUDO nas nossas redes sociais.

Quem é a anfitriã da noite? Neste ano, Alicia Keys comandará a premiação.

Quem apresentará prêmios? Dua Lipa, Bebe Rexha, Billy Porter, Shania Twain, Keith Urban, Stevie Wonder, Brandi Carlile, Commom, Ava Duvernay, Cynthia Erivo, Jim Gaffigan, Trevor Noah, Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne, Smokey Robinson e Tanya Tucker.

Quem está na lista de performances?

Billie Eilish

Lizzo

Ariana Grande

Demi Lovato vai cantar seu single inédito, “Anyone”

Lil Nas X com Billy Ray Cyrus, BTS, Mason Ramsey e Diplo vão apresentar um remix de “Old Town Road”

Blake Shelton com Gwen Stefani

Aerosmith com Run-D.M.C e Charlie Wilson

Camila Cabello, Gary Clark Jr., Debbie Allen, Joshua Bell, Commom, Misty Copeland, Lang Lang, Cyndi Lauper, Ben Platt e The War & Treaty vão cantar “I Sing the Body Electric,” do musical “Fame”, em tributo ao produtor Ken Ehrlich.

Gary Clark Jr. e The Roots

H.E.R.

Jonas Brothers

Rosalía

Tyler, The Creator

Bonnie Raitt vai homenagear John Prine, pelo prêmio “Lifetime Achievement”

FKA Twigs vai se juntar a Usher e à bateirista Sheila E. para homenagear Prince

Kirk Franklin, DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Roddy Ricch e YG vão se unir para um tributo a Nipsey Hussle.

Brandi Carlile com Tanya Tucker

A banda de Jazz Preservation Hall vai se juntar ao instrumentalista Trombone Shorty durante o segmento “In Memorian”.

Quais são os indicados?

Gravação do Ano

“Hey, Ma” – Bon Iver

“bad guy” – Billie Eilish

“7 rings” – Ariana Grande

“Hard Place” – H.E.R.

“Talk” – Khalid

“Old Town Road” – Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus

“Truth Hurts” – Lizzo

“Sunflower” – Post Malone & Swae Lee

Canção do Ano

“Always Remember Us This Way” – Lady Gaga

“bad guy” – Billie Eilish

“Bring My Flowers Now” – Tanya Tucker

“Hard Place” – H.E.R

“Norman Fucking Rockwell” – Lana Del Rey

“Someone You Loved” – Lewis Capaldi

“Truth Hurts” – Lizzo

“Lover” – Taylor Swift

Álbum do Ano

“I,I” – Bon Iver

Norman Fucking Rockwell” – Lana Del Rey

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” – Billie Eilish

“Thank You, Next” – Ariana Grande

“I Used To Know Her” – H.E.R

“7” – Lil Nas X

“Cuz I Love You” – Lizzo

“Father Of The Bride” – Vampire Weekend

Artista Revelação

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers,

Rosalía

Tank And The Bangas

Yola

Melhor Performance Pop Solo

“Spirit” – Beyoncé

“bad guy” – Billie Eilish

“7 Rings” – Ariana Grande

“Truth Hurts” – Lizzo

“You Need To Calm Down” – Taylor Swift

Melhor Performance de R&B

“Love Again” – Daniel Caesar ft. Brandy

“Could’ve Been” – H.E.R ft. Bryson Tiller

“Exactly How I Feel” – Lizzo ft. Gucci Mane

“Roll Some Mo” – Lucky Daye

“Come Home” – Anderson Paak ft. André 3000

Melhor Canção de Country

“Bring My Flowers Now” – Tanya Tucker

“Girl Goin’ No Where” – Ashley McBride

“It All Comes Out In The Wash” – Miranda Lambert

“Some Of It” – Eric Urch

“Speechless” – Dan + Shay

Melhor Álbum de Rap

“Revenge of The Dreamers III” – Dreamville

“Championship” – Meek Mill

“I Am > I Was” – 21Savage

“Igor” – Tyler, The Creator

“The Lost Boy” – YbnCordae

Melhor Álbum Pop Vocal

“The Lion King: The Gift” – Beyoncé

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” – Billie Eilish

“Thank U, Next” – Ariana Grande

“No. 6 Collaborations Project” – Ed Sheeran

“Lover” Taylor Swift

Melhor Performance Pop Dupla/Grupo

“Boyfriend” – Ariana Grande & Social House

“Sucker” – Jonas Brothers

“Old Town Road” – Lis Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

“Sunflower” – Post Malone & Swae Lee

“Señorita” – Shawn Mendes & Camila Cabello

Melhor Música de Rap

“Bad Idea” – YBN Cordae Featuring Chance The Rapper

“Gold Roses” – Rick Ross Featuring Drake

“A Lot” – 21 Savage Featuring J. Cole

“Racks In the Middle” – Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy

“Suge” – DaBaby

Melhor Performance de Rap

“Higher” – DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend

“Drip Too Hard” – Lil Baby & Gunna

“Panini” – Lil Nas X

“Ballin” – Mustard Featuring Roddy Ricch

“The London” – Young Thug Featuring J. Cole & Travis Scott

Melhor Álbum Urbano Contemporâneo

“Apollo XXI” – Steve Lacy

“Cuz I Love You” – Lizzo

“Overload” – Georgia Anne Muldrow

“Saturn” – NAO

“Being Human In Public” – Jessie Reyez

Melhor Performance R&B Tradicional

“Time Today” – BJ The Chicago Kid

“Steady Love” – India.Arie

“Jerome” – Lizzo

“Real Games” – Lucky Daye

“Built For Love” – PJ Morton Featuring Jazmine Sullivan

Melhor Música R&B

“Could’ve Been” – H.E.R. Featuring Bryson Tiller

“Look At Me Now” – Emily King

“No Guidance” – Chris Brown Featuring Drake

“Roll Some Mo” – Lucky Daye

“Say So” – PJ Morton Featuring JoJo

Melhor Álbum R&B

“1123” – BJ The Chicago Kid

“Painted” – Lucky Daye

“Ella Mai” – Ella Mai

“Paul” – PJ Morton

“Ventura” – Anderson .Paak

Melhor Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual

“The Lion King: The Songs” (Various Artists)

“Quentin Tarantino’s Once Upon a Time In Hollywood” (Various Artists)

“Rocketman” (Various Artists)

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Various Artists)

“A Star Is Born” (Various Artists)

Melhor Música Escrita para Mídia Visual

“The Ballad Of The Lonesome Cowboy” – Chris Stapleton, Toy Story 4

“Girl In The Movies” – Dolly Parton, Dumplin’

“I’ll Never Love Again” – Lady Gaga & Bradley Cooper, Nasce Uma Estrela

“Spirit” – Beyoncé, O Rei Leão

“Suspirium” Thom Yorke, Suspiria

Melhor Videoclipe

“We’ve Got To Try” – The Chemical Brothers

“This Land” – Gary Clark Jr.

“Cellophane” – FKA Twigs

“Old Town Road (Official Movie)” – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

“Glad He’s Gone” – Tove Lo

Melhor Filme Musical

“Homecoming” – Beyoncé

“Remember My Name” – David Crosby

“Birth Of The Cool” – Miles Davis

“Shangri-La” – Various Artists

“Anima” – Thom Yorke

Clique aqui para ver a lista completa de nomeados às 84 categorias do prêmio.