Belém e mais cinco capitais concentram 45% das mortes por coronavírus no Brasil

A capital paraense apresenta o quarto maior percentual de óbitos em todo o território brasileiro

Belém está entre as seis capitais brasileiras que concentram 45% das mais de 34 mil mortes causadas pelo novo coronavírus e que iniciaram planos de flexibilização da quarentena na semana passada. A capital paraense corresponde a 4,5% das mortes no Brasil – percentual inferior apenas ao de São Paulo (14%), Rio de Janeiro (12%) e Fortaleza (7%).

A retomada das atividades econômicas, no entanto, desagrada especialistas em saúde, que apontam a iniciativa como um geste negligente.

Para eles, embora prefeituras e governos estaduais usem como argumento a queda das taxas de ocupação em UTIs, é importante entender que as curvas de casos e de óbitos ainda são ascendentes.

Ainda segundo os especialistas, com base nos dados da última quinta-feira (4), o Brasil bateu novo recorde com a confirmação de 1.471 mortes em 24 horas, segundo dados levantados pelo G1 com as secretarias de saúde dos estados.

Além de Belém, na última segunda-feira (1) começaram a aplicar seus planos de abertura gradual as cidades de Fortaleza, Manaus e Recife. Já na terça-feira (2), foi a vez do Rio de Janeiro adotar as primeiras medidas para sair da quarentena.

Nessas seis cidades já foram confirmadas mais de mil mortes pela Covid-19, e todas elas ainda apresentam curvas ascendentes de casos e mortes, mas as prefeituras argumentam que o número de mortes diárias está desacelerando e que a lotação dos leitos de UTI está estável ou baixando. Tais fatores justificariam o início de uma “abertura gradual”.