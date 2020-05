Belém recebe 30 respiradores do Ministério da Saúde para o combate à Covid-19

No final da tarde desta sexta-feira, 29, a Prefeitura Municipal de Belém recebeu 30 respiradores encaminhados pelo Ministério da Saúde, equipamentos que incrementarão o trabalho de enfrentamento à Covid-19 iniciado pela administração municipal em 17 de março.

Os respiradores, sendo 15 para atender Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 15 de transporte, devem ser alocados nos Hospitais Municipais de Pronto-Socorros Mário Pinotti e Humberto Maradei, Hospital Dom Zico, como também nos leitos das Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) da Sacramenta, Jurunas, Marambaia, Icoaraci e Terra Firme e nas ambulâncias que já atendem a rede municipal de saúde.

Os chamados ventiladores pulmonares foram recebidos ao final da tarde desta sexta-feira pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Sérgio Amorim, no terminal de cargas do aeroporto internacional de Belém. Os respiradores ajudarão nas ações da força-tarefa montada pela prefeitura contra o coronavírus.

“Tivemos uma diminuição nos atendimento dos casos de Covid, uma melhora, nas nossas unidades de urgência e emergência e esses respiradores chegam para reforçar o que já está sendo feito, para termos uma retaguarda para atender a população”, disse Sérgio Amorim.

Articulação – Amorim disse que os ventiladores pulmonares já faziam parte de tratativas entre o prefeito Zenaldo Coutinho e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello e equipe. “Esses respiradores já eram um anseio do município de Belém, já vínhamos buscando receber e com a chegada deles, num trabalho de articulação do prefeito direto com o ministro, conseguimos aumentar o número de leitos de UTI com estrutura confortável para nossas equipes médicas em benefício dos pacientes”, salientou o secretário.

Os 30 ventiladores doados pelo MS ao município de Belém estão no setor de patrimônio da Sesma, no bairro Reduto, desde o início da noite desta sexta-feira e agora serão patrimoniados pela Secretaria e posteriormente instalados nas unidades.