Belém recebe festival de música instrumental

No período de 24 a 26 de setembro acontece Teatro Waldemar Henrique a 1ª Mostra Belém do festival “Tapajazz” reunindo grandes nomes da música instrumental do país. As apresentações serão às 19h30, em formato on-line, com transmissão pelo Facebook da Equatorial Pará e Youtube do festival.

Originário de Santarém, no oeste paraense, o Tapajazz visa fomentar o cenário da música instrumental no Pará.

Durante os três dias de evento estão programados oito shows com a participação de mais de 20 músicos de cinco estados brasileiros. Entre os artistas convidados, estão: Toninho Horta (MG), Maurício Maestro (RJ), Jardim Percussivo (PA), Banda Silibrina (SP), Sebastião Tapajós (PA), Alan Gomes (AP), Grupo Conexão (AP), com Zé Miguel, Enrico Miceli e Joãozinho Gomes, além de Alan Gomes (AP), Trio Paraense (PA), com Luiz Pardal, Paulinho Assunção e Jacinto Kahwage.