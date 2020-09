Belém retoma aulas presenciais após flexibilização nas escolas

Belém teve movimentação intensa nesta terça-feira (1) para o primeiro dia de aulas nas escolas que retomaram atividades presenciais neste 1 de setembro, após decreto do governo do Estado da quinta-feira passada (27) autorizar a volta às salas de aula.

Em escolas particulares como o Colégio Gentil Bittencourtt e Nazaré as atividades foram retomadas com atenção a protocolos e turmas mantidas em regime híbrido – com aulas presenciais sendo transmitidas também a alunos que optaram por manter atividades remotas.

As escolas estaduais só voltaram esta terça com aulas ainda de forma remota – e só para alunos de terceiro ano do Ensino Médio, por causa das provas de janeiro e fevereiro do Enem.

As voltas às escolas municipais de Belém, Marituba e Ananindeua ainda serão definidas. Apenas Marituba já acenou com retorno, previsto inicialmente para outubro.

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) informou esta terça que está dando apoio a equipes da vigilância sanitária e epidemiológica e observa o cumprimento de protocolos (uso de máscaras, disposição de gel, distanciamento e redução de lotação de salas) e a quebra de regras frente aos cuidados contra o coronavírus. A Segup diz que denúncias podem ser feitas pelo 190.

A redacão integrada de O Liberal está procurando o Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Pará (Sinepe), ag Associação de Pais de Alunos do Estado do Pará (Apaiepa) e o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) para repercutir a movimentação do primeiro dia de retomada das aulas presenciais. Acompanhe.