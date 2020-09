Belém tem crescimento de 16% no número de candidatos a vereador, apontam convenções

Segundo TSE, 30 partidos lançaram 1.036 candidaturas. Nomes devem ser homologados no tribunal até o dia 26 de setembro.

Os 30 partidos políticos que concorrem a campanha eleitoral de 2020 em Belém lançaram 1.036 candidatos a vereador na capital paraense. Caso a Justiça Eleitoral homologue a proposta de todos, Belém terá 16% mais candidatos do que na campanha de 2016. Na ocasião, 887 pessoas concorreram às 35 vagas no legislativo municipal.

Após serem apresentadas em convenções, as candidaturas devem ser homologadas no TSE. O prazo para o procedimento termina no dia 26 de setembro.

De acordo com o levantamento realizado pelo G1, analisando dados obtidos pelas atas das convenções partidárias, disponibilizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os partidos Republicanos, PTC, Patriota, Podemos, PSOL e Solidariedade são os que mais anunciaram candidaturas. Cada partido indicou 53 nomes para concorrer à câmara de Belém. Juntos, eles representam cerca de 30% de todas as candidaturas do pleito.

Candidaturas de vereadores nas eleições de Belém

* Nomes ainda não foram homologadas pelo TSECandidaturas

As eleições de 2020 serão as primeiras sem coligações para o cargo de vereador. Segundo o TSE, os candidatos à câmara municipal só podem participar das eleições em chapa única dentro do partido. O fim das coligações na eleição proporcional foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2017, durante a reforma eleitoral.

No entanto, para o cargo de prefeito, quando a eleição é majoritária e não proporcional, continua possível a coligação de partidos.

Mulheres sofrem com pouca representatividade

Mulheres ainda são a minoria nas câmaras municipais no Pará

Nas eleições de 2020 em Belém, a cada 10 candidatos, apenas 3 são mulheres, de acordo com as atas de convenções partidárias do TSE. Segundo o levantamento, 303 candidaturas de mulheres foram anunciadas nas convenções, contra 733 candidaturas de homens. A proporção nas urnas é inferior a de habitantes na cidade. Em Belém, 5 a cada 10 habitantes são mulheres, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além de desproporcionais, esses números estão em desacordo com a lei eleitoral brasileira. Desde 1997 a legislação exige que os partidos e as coligações respeitem a cota mínima de 30% de mulheres na lista de candidatos para as Câmaras Municipais. O problema é que, mesmo com a lei, coligações e partidos têm registrado chapas com menos mulheres que o exigido.

Porcentagem entre candidatura de homens e mulheres nas eleições 2020 em BelémMulheres: 29,25Homens: 70,75

Fonte: TSE

Em Belém, nove partidos lançaram candidaturas que não atendiam a cota mínima de 30% determinada pela lei. São eles:

PDT – 25,64% de mulheres

PT – 28,89% de mulheres

PL – 25% de mulheres

PTC – 26,42% de mulheres

PSB – 18,60% de mulheres

PV – 25% de mulheres

PC do B – 28% de mulheres

PROS – 22,22% de mulheres

PSL – 23,53% de mulheres

Dos partidos citados, dois possuem candidatos ao cargo de prefeito de Belém. Todas as 12 candidaturas anunciadas em convenção são de homens.

Apenas um partido lançou mais candidaturas de mulheres do que de homens nas convenções de Belém: o PSTU. O partido anunciou apenas uma candidatura à câmara municipal, que foi de uma mulher.

Para a advogada Natasha Vasconcelos, a ausência de candidaturas femininas nas eleições é um reflexo das desigualdades sociais e políticas enfrentadas pelas mulheres cotidianamente.