Belutti faz implante capilar para voltar a ter volume nos cabelos

Sertanejo fez uma segunda cirurgia há cerca de três anos, mas ainda não estava satisfeito

Belutti, 38, da dupla Marcos e Belutti, será um dos participantes do quadro Dança dos Famosos 2020, do programa do Faustão. Antes de começar sua participação resolveu mudar o visual e fez um transplante capilar para aumentar o volume dos fios. “Fiz meu primeiro transplante há muito tempo atrás”, revelou o cantor, que passou pelo novo procedimento no último final de semana. “Achei legal, mas não estava plenamente satisfeito.”

Há quase três anos Belutti chegou a fazer outro transplante, mas disse que ainda faltava algo. “A lateral do meu cabelo me incomodava um pouco ainda, porque não tinha tanto volume como antes”, contou. “Optei por fazer novamente, mas agora só para estimular o crescimento dos fios para dar volume mesmo.”

A técnica utilizada para a “embalagem densa”. O médico Thiago Bianco, responsável pelo procedimento, afirma que se trata de um aprimoramento do implante de folículos para alcançar um resultado mais apurado. “Assim que cicatrizar, ele já vai começar a ver diferença no volume dos fios”, afirmou.

Sobre a participação no quadro do Domingão do Faustão, o sertanejo contou que aceitou por ser algo novo. “Adoro ser desafiado”, afirmou ele, lembrando que recentemente voltou apresentador de um programa na IGTV. “Agora, estou indo um pouco mais além, me desafiando na dança, coisa que faço só de brincadeira.”