Bem estilosa, Sabrina Sato surpreende ao montar look com luvas para a virada

Gusttavo Lima e Andressa Suita curtiram o ano novo com visão do palco. O casal passou a virada de 2020 em show em Maceió, em Alagoas, onde trocaram beijos e abraços durante queima de fogos. ‘Com ela. O mulher linda! Quanto mais o tempo passa, mais sou apaixonado por você’, declarou o sertanejo. Para a ocasião, a modelo apostou em um look grifado com saia estilosa de R$ 10 mil

Gusttavo Lima e Andressa Suita curtiram a virada do ano novo em um lugar pouco usual para grande parte da população: em cima de um palco. O cantor viajou, acompanhado da mulher, para cumprir a agenda de shows em Maceió, em Alagoas, onde se apresentou no réveillon nesta terça-feira (31). Minutos antes da chegada de 2020, o artista convidou a modelo para se juntar a ele na frente do público e brindar o início na nova década. Quando a queima de fogos começou, o sertanejo estourou o champanhe e dividiu a garrafa com a amada. Os dois celebraram juntos o novo ciclo com direito a beijos, abraços e palavras no pé do ouvido.

Gusttavo Lima se declara para mulher em ano novo: ‘Apaixonado’

Por causa dos compromissos de trabalho do sertanejo, Andressa Suita viajou com o amado para Maceió para passar a virada com ele. Adorando combinar looks com o amado em datas especiais, a modelo usou um look prateado parecido com o branco usado pelo cantor. Em foto publicada pelo artista, o casal aparece no palco usando o mood branco estiloso e sorrindo um para o outro. “Com ela. O mulher linda! Quanto mais o tempo passa, mais sou apaixonado por você”, afirmou o intérprete na legenda de publicação.

Andressa Suita aposta em look prateado: ‘Pronta para 2020’

A mulher de Gusttavo Lima caprichou na produção para o look de ano novo. A modelo apostou em um cropped de gola alta e sem mangas com brilho prateado. Seguindo o mood, ela elegeu uma saia do mesmo tom com logo da marca Fendi. A peça está disponível na web por quase R$ 10 mil. Para completar, usou um salto alto plataforma e uma microbag também em tom de prata. "Pronta pra receber 2020", escreveu ela em publicação e, na sequência, completou: "Feliz ano novo". Na sequência, ainda agradeceu aos fãs pelo carinho e fez pedidos especiais. "Feliz Ano Novo!!! Que seja um ano de muita paz, amor, saúde e de muito trabalho pra todos nós!!!", desejou.

Filhos do casal passaram o ano novo em casa com os avós

Andressa Suita optou por deixar os filhos, Gabriel e Samuel, sob os cuidados dos pais em Goiânia enquanto acompanhava o amado pelo Brasil, que não pôde passar a data em casa por realizar dois shows na noite da virada. Em suas redes sociais, ela agradeceu a parceria com os pais. “Meu sentimento de gratidão aos melhores avós do mundo por estarem com os nossos pequenos para a mamãe poder acompanhar o papai na maratona de trabalho do réveillon”, afirmou.