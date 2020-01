Benefícios do leite e dos ovos contribuem com uma dieta saudável e versátil

Em uma rotina cada vez mais agitada, conciliar uma alimentação que seja saudável e rápida ao mesmo tempo pode parecer difícil. A ingestão diária de proteínas e vitaminas para a manutenção adequada do corpo exige atenção e por isso a inserção de alimentos estratégicos na dieta pode tornar o processo mais sadio, funcional e saboroso.

Como alternativas para aliar saúde e praticidade, a ingestão de leite e ovos tem ganhado destaque na dieta dos brasileiros. No último ano, o consumo de ovos bateu recorde no país, com média de 230 ovos por pessoa durante o ano. Entre os fatores que contribuíram com esse crescimento está o ganho nutricional e a melhora na saúde.

— Por se tratar de um alimento de alta qualidade e preço acessível, o ovo é mundialmente consumido. É considerado uma proteína de alto valor biológico, fornecendo todos os aminoácidos essenciais, e corresponde a aproximadamente 20% das recomendações diárias de proteína (RDA) — afirma Grasieli Thais Lottermann, nutricionista.

Além do alto índice proteico, o ovo possui inúmeras vitaminas e minerais importantes para a saúde humana, como a vitamina K2, essencial para a saúde cardiovascular, reduzindo depósito de cálcio nas artérias e no tecido ósseo. Já a presença da colina no alimento melhora o processo de aprendizagem, memória e aceleração cognitiva, pois age diretamente no cérebro. Também é comprovado os benefícios do consumo de ovos para a pele, visão e equilíbrio dos níveis hormonais.

— Assim como o ovo, o leite pode ser um alimento substituto de outros alimentos com proteína de alto valor biológico, como carnes vermelhas e frango — destaca a nutricionista Grasieli Thais Lottermann.

Com o objetivo de alcançar a meta diária na ingestão de proteína, o leite é um alimento que pode contribuir diretamente em uma dieta que visa saúde e funcionalidade, gerando inúmeras vantagens. Em sua composição média, o leite de vaca possui 87% de água e 13% de componentes sólidos, divididos aproximadamente em 4% a 5% de carboidratos, 3% de proteínas, 3% a 4% de lipídios, 0,8% de minerais e 0,1% de vitaminas. Esse alimento possui naturalmente também imunoglobulina, hormônios, citocinas, enzimas, fatores de crescimento e outros peptídios bioativos que apresentam ganhos interessantes à saúde.

— A ingestão desse alimento aumenta a resistência óssea, aumenta a produção de células vermelhas no sangue, fortalece o sistema imunológico dos dentes e ainda previne doenças como hipertensão, problemas respiratórios, obesidade e até mesmo algumas formas de câncer. Por isso é importante destacar que a restrição ao consumo de leite e derivados somente deve ser feita aos indivíduos com diagnóstico clínico confirmado de intolerância à lactose, sensibilidade à proteína do leite ou de outras condições físicas e imunológicas —explica a nutricionista.

Alimento rico em nutrientes e vitaminas

Versatilidade permite maior adesão dos alimentos na dieta

Além das inúmeras vantagens apresentadas por esses alimentos, outro grande ganho para a dieta é a versatilidade no consumo, que pode auxiliar na adesão desses alimentos na rotina alimentar. Seja in natura, em receitas, lanches prontos ou até derivados, o mercado hoje oferece grande variedade para os consumidores que desejam uma refeição gostosa, prática e ainda com todos os ganhos já apresentados à saúde.

Um exemplo conhecido é o leite em pó, considerado minimamente processado pela indústria e utilizado com o objetivo de torná-lo mais estável e seguro microbiologicamente à temperatura ambiente. Não há grande diferença entre a versão líquida e a em pó, já que o tratamento consegue manter os ganhos nutricionais bastante similares.

— Porém, vale lembrar que alguns aditivos são acrescentados para aumentar a durabilidade. Por ser industrializado, a composição do leite em pó pode variar e os consumidores devem ficar atentos aos rótulos. Tem marcas que só usam o leite na lista de ingredientes, mas outras que colocam açúcar, conservantes e outros aditivos, podendo comprometer a qualidade nutricional — enfatiza Grasieli.

E falando em alimentos processados, o mercado que se renova constantemente já oferece também o ovo desidratado, produzido a partir do ovo pasteurizado, que passa por uma etapa chamada de Spray Drying, na tradução literal significa “secagem por pulverização”. O produto final é um alimento em pó com baixíssima umidade, mas que mantém aproximadamente os mesmos valores nutricionais, de aroma e sabor do alimento in natura.

Esse processo permite maior versatilidade na elaboração de refeições, e também vantagens como a redução no risco de contaminações por bactérias, facilidade para o armazenamento, transporte e uma série de ganhos também para empresas que atuam no ramo de alimentação e trabalham diretamente com receitas com ovos, devido ao maior tempo de validade. Esse movimento do mercado contribui para que a alimentação saudável seja cada vez mais alcançável e adaptável, para todos os gostos e bolsos.

Receitas rápidas e saborosas para acrescentar à dieta

Falando em versatilidade, separamos duas receitas deliciosas e saudáveis indicadas pela nutricionista Grasieli para fazer em casa. Confira:

Waffle Saudável

receita de waffle saudável para fazer em casa

Ingredientes:

1 ovo

2 colheres de sopa rasa de farinha de arroz

1 colher de sopa de farinha de milho

2 colheres de polvilho azedo

1 colher de sopa de açúcar demerara

2 colheres de sopa de leite de vaca

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de sopa de cacau (opcional)

Modo de preparo:

Misture os ingredientes secos rapidamente com uma colher. Acrescente o ovo e o leite, misturando até obter uma massa homogênea. Deixe a sua máquina de waffle na temperatura máxima pré-aquecendo por 5 minutos e depois espalhe a massa por toda a superfície. Asse por 5 minutos ou até ficar dourado. Dica extra: consuma com mel e frutas

Rissoles

Salgado

Ingredientes:

4 colheres de creme de leite

5 colheres de leite integral

5 colheres de sopa de água

1 colher de chá de açafrão da terra

½ colher de sal

½ colher de páprica doce

7 colheres de sopa de farinha de aveia

2 claras de ovo

Farinha de fubá

Manteiga derretida para pincelar

4 fatias de queijo

Modo de preparo:

Em uma panela coloque o creme de leite, o leite, a água, o açafrão, a páprica, o sal e mexa até ferver. Quando estiver fervendo adicione a farinha de aveia de uma vez e mexa por mais 5 minutos em fogo baixo até desgrudar da panela. Tire e vá sovando com uma espátula até que a massa esfrie. Depois pegue uma parte, abra a massa até que fique em formato circular, coloque uma fatia de queijo picada, acrescente orégano e feche as laterais. Empane os rissoles nas claras e depois na farinha de fubá. Unte uma forma, coloque os rissoles e depois pincele a manteiga derretida por cima. Leve ao forno alto por 10 minutos ou até que doure. Obs: certifique que a manteiga cubra bem os rissoles para que fiquem dourados. O recheio pode ser variado.