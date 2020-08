Bianca Andrade sofre primeira derrota na Justiça contra Globo

Bianca Andrade sofreu a primeira derrota na Justiça no processo que a Globo move contra ela por quebra de contrato. De acordo com o site Notícias da TV, a emissora pede que a influencer pague R$ 500 mil de indenização.

A briga teve início quando a Globo descobriu que a Boca Rosa escondeu que faria parte do elenco do reality show Soltos em Floripa, do Prime Video, quando assinou contrato para estar no BBB20. A emissora alega que Bianca não cumpriu a cláusula de exclusividade do contrato ao aparecer em outro programa.

A Globo apostava alto em Boca Rosa. A direção preparava um programa para a influencer comandar.

Novo sorriso?

Bianca Andrade, a Boca Rosa surpreendeu os seguidores do Instagram na quinta-feira (27). Isso porque a influencer aproveitou uma consulta odontológica para mostrar como era seu sorriso antes de começar o tratamento com seu dentista.

A ex-BBB contou que, na época da foto, não tinha feito a rinoplastia ainda e contou que tirou um pouco da gengiva e aumentou seus dentes.

O ‘antes e depois’ exibiu todas as mudanças no rosto de Bianca e a gata falou que se sentia outra mulher após os procedimentos estéticos.

“Olha o dia em que eu cheguei aqui. Coragem! Eu nem tinha feito rinoplastia ainda, na verdade não tinha feito nada, o sorriso foi a primeira coisa que eu fiz na vida. Ele tirou um pouco da gengiva e aumentou o dente, que era pequenininho”, contou.