Biquíni invertido é tendência no Instagram. Saiba como usar

Novo estilo de amarração do bom e velho modelo cortininha tem ganhado adeptas entre famosas como Kendall Jenner, bem como um perfil no Insta

Ano após ano, o tradicional biquíni cortininha segue como a aposta no verão. Mas agora em 2020, a peça ganhou adeptas mais criativas. É que no hemisfério norte o modelo está sendo usado de maneira invertida. Será que essa moda pega? Veja algumas imagens

Com cada vez mais adeptas nas redes, a nova forma de amarrar a peça de banho acaba conferindo um novo efeito de sustentação dos seios

As diferentes amarrações disponíveis nas redes podem se adequar aos mais diversos tipos de corpo

Integrante do clã Kardashian, a modelo Kendall Jenner já foi vista em diversas ocasiões investindo na amarração mais ousada. Para as que têm seios menores, a peça também pode ser usada como tomara que caia

Nas redes sociais, a tendência ganhou força e um instagram próprio: o @upsidebikini_official. O perfil com 55 mil seguidores cataloga uma série de fotos de internautas aderindo à moda