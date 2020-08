BLACKPINK e Selena Gomez batem 51 milhões de acessos em 12 horas

O novo clipe do BLACKPINK, “Ice Cream”, com participação de Selena Gomez, já é um sucesso. O vídeo bateu 51 milhões de acessos nas primeiras 12 horas.

O clipe novo já estreou quebrando recorde. De acordo com o site Soompi, “Ice Cream” se tornou o clipe de um girlgroup de K-Pop a bater 10 milhões de acessos mais rápido. O BLACKPINK precisou de apenas três horas para alcançar esse feito. Com “How You Like That“, o grupo havia levado três horas e 40 minutos.

Segundo single do álbum do BLACKPINK, “Ice Cream” está em 1º lugar no iTunes em 33 países e aparece em 2º lugar no Brasil e nos Estados Unidos. A música também lidera o ranking da Apple Music em sete países.

Será que o clipe quebrará o recorde do BTS?

A grande expectativa dos fãs do BLACKPINK é que o grupo retome o recorde de maior estreia no YouTube com “Ice Cream”. O título atualmente está nas mãos do BTS, com a estreia de “Dynamite”, que acumulou 101,1 milhões de visualizações em 24 horas. O BTS, no caso, conseguiu quebrar um recorde que era do BLACKPINK com a estreia de “How You Like That”.

RANKING DAS MAIORES ESTREIAS NO YOUTUBE

1) BTS – Dynamite (101,1 milhões de visualizações em 24 horas)

2) BLACKPINK – How You Like That (86,3 milhões de visualizações em 24 horas)

3) BTS – Boy With Luv (feat. Halsey) (74,6 milhões de visualizações em 24 horas)

4) Taylor Swift – ME! (65,2 milhões de visualizações em 24 horas)

5) BLACKPINK – Kill This Love (56,7 milhões de visualizações em 24 horas)

BLACKPINK prepara álbum para setembro

“Ice Cream” e “How You Like That” são amostras do primeiro álbum do BLACKPINK, programado para 2 de outubro. A YG Entertainment divulgou a capa do disco, intitulado “BLACKPINK: The Album”, nesta sexta (28/8). Confira abaixo: