Bloomberg se retira da disputa democrata à Casa Branca e apoia Biden

O papa Francisco fez o teste como precaução para o novo coronavírus que deu negativo, já que está resfriado há alguns dias, segundo publicou nesta terça-feira (3) o jornal italiano Il Messaggero.

No último domingo (1°), durante a oração do Angelus, o próprio Francisco anunciou que não participaria dos exercícios espirituais da Quaresma com membros da Cúria Romana por causa do resfriado.

O papa apareceu na audiência na última quarta-feira já um pouco resfriado e, à tarde, celebrou a missa pela imposição de cinzas e a tradicional procissão da Basílica de Santa Sabina até à igreja romana de Santo Anselmo, na colina romana de Aventine.

Mas no dia seguinte ele optou por permanecer em sua residência de Santa Marta, em vez de ir à liturgia penitencial com o clero de Roma na basílica de São João de Latrão.

Na sexta-feira (28) e no sábado (29), Francisco celebrou a missa matinal em Santa Marta, mas cancelou as audiências privadas programadas com os participantes de um congresso no Vaticano e membros dos Legionários de Cristo, entre outros.

Até agora, o coronavírus causou 52 mortes na Itália, todos idosos com outras patologias graves, e os infectados somam 2.036. Esta situação levou a uma queda considerável no turismo, como também pode ser visto na Cidade do Vaticano, onde desapareceram as filas para entrar na Basílica de São Pedro ou nos Museus do Vaticano, com uma redução de cerca de 60%.