Boletim Informativo Sespa – Coronavírus no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que no momento há 02 casos confirmados de Covid-19, 32 casos descartados e 81 casos em análise. A atualização ocorreu às 14 horas de 20.03.2020.

A Sespa comunica ainda que, dos casos descartados, 15 foram de Influenza A H1N1, 01 por Coronavírus HKU1, 01 por Adenovírus, 01 por Influenza B e 14 negativos para o painel viral.

Dos casos em análise, 09 amostras estão em análise no Instituto Evandro Chagas (IEC) e 72 no Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen-PA).