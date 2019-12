Bolívia: Procuradoria emite ordem de prisão contra Evo

Carlos Zapata e Alexandra Ingas, dois funcionários de 19 e 18 anos, morreram, no último domingo, eletrocutados num restaurante da cadeia McDonald’s em Pueblo Libre, no Peru.

Os jovens teriam morrido quando estavam limpando a cozinha do restaurante, informa o The New York Times.

De acordo com a imprensa local, as autoridades tentaram realizar uma inspeção no restaurante sem sucesso após terem sido impedidos pelos responsáveis da cadeia de fast food.

Entretanto, o estabelecimento foi fechado.

A trágica morte dos dois trabalhadores surge num momento em que se tem debatido a falta de condições de trabalho e as situações precárias que ainda se registram no Peru.