Bolsas da Ásia caem nesta quarta com avanço do coronavírus na Coreia do Sul

Autoridades de saúde da China informaram que mais 52 casos de morte em decorrência do novo coronavírus foram confirmados nessa terça-feira, 26, elevando o número total de mortos na China continental para 2.715. Segundo as autoridades, todas as 52 mortes confirmadas ocorreram na província de Hubei, epicentro do surto. De acordo com o informe, 406 novos casos da doença foram registrados, com o número total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passando para 78.064.

O governo chinês está pedindo às empresas que voltem a funcionar, em meio ao registro de um número menor de novos casos do coronavírus. E, para enfrentar a epidemia, novos hospitais temporários estão sendo construídos em grandes cidades.

De acordo com a China, as medidas tomadas para enfrentar o problema começam a surtir efeito. A atividade das empresas deve ser reiniciada, dependendo da situação em cada região. Ao mesmo tempo, porém, autoridades receiam que um aumento no deslocamento de pessoas em áreas urbanas venha a agravar o risco de contágio pela infecção. Por precaução, estão construindo hospitais temporários em grandes cidades.