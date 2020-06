Bolsonaro anuncia base para lançamento de foguetes

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta terça-feira (2), que o Brasil passou a integrar o grupo de países que possuem bases de lançamento de foguetes privados como o da SpaceX, dos Estados Unidos. Uma portaria publicada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil autoriza a exploração comercial da Base de Alcântara para este fim.

– O Brasil acaba de entrar no seleto grupo de nações que abrigam lançamentos de foguetes privados, como os da SpaceX. Após décadas, inicia-se nova fase de desenvolvimento, garantindo bilhões de reais ao país e região de Alcântara/Maranhão – escreveu Bolsonaro.

A portaria MCTIC, já publicada no Diário Oficial da União, determina que “as atividades espaciais de lançamento a serem executadas por pessoas jurídicas privadas em qualquer lançamento que alcance uma altitude superior a 100 quilômetros em relação ao nível do mar”.

O uso comercial da Base de Alcântara é uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro. O presidente já havia firmado um acordo com Donald Trump para a exploração conjunta do centro de lançamentos no Maranhão. Com a nova medida, pessoas jurídicas de qualquer país que tenha representação no Brasil também ficam autorizadas a explorar o local.