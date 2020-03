Bolsonaro anuncia mudanças nos exames para Covid-19

Em publicação feita nas redes sociais na manhã deste domingo (22), o presidente Jair Bolsonaro anunciou mudanças na realização de testes para detecção de Covid-19 no Brasil. Com uma nova remessa de exames prestes a ser distribuída aos estados, a ideia é tornar as testagens mais acessíveis.

– Os testes rápidos poderão ser realizados em locais de fácil acesso, como farmácias, escolas e postos de drive-thru. As amostras são coletadas sem que o paciente saia do seu próprio veículo – escreveu.

A medida, anunciada pelo presidente, teve bons resultados na Coreia do Sul, que registrou 104 mortes até este domingo, mesmo com o número de 8,8 mil infectados, o que totaliza um percentual de mortalidade quase nove vezes menor que o da Itália.

Bolsonaro também reforçou a informação dada pelos representantes do Ministério da Saúde em coletiva realizada no sábado e anunciou que uma remessa de 10 milhões de testes deve chegar em breve, destes, cinco milhões serão enviados aos estados ainda no mês de março. A aquisição é resultado de uma doação da mineradora Vale.

– Empresários que cada dia se colocam mais a disposição para que juntos possamos minimizar os impactos do Covid-19 – completou.