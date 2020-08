Bolsonaro anuncia que não participará das eleições municipais

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para anunciar que não vai viajar pelo Brasil apoiando candidaturas municipais. O presidente disse que tem muito trabalho na Presidência e atividade “tomaria todo meu tempo num momento de pandemia e retomada da nossa economia”.

– Nessa segunda hipótese, de ambos os lados, se impõe condições para essa filiação. Isso também decidi que somente poderia acontecer em 2021.



– Boa sorte a todos os candidatos e, principalmente, aos eleitores nessas escolhas.



Jair Bolsonaro disse, no entanto, que vai continuar tentando viabilizar a criação do Aliança. “Em comum acordo tenho conversado com 3 outros partidos para o caso de não se concretizar a tempo o Aliança”, disse o presidente.

O presidente também desejou “boa sorte a todos os candidatos e, principalmente, aos eleitores nessas escolhas”.