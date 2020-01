Bolsonaro anuncia reajuste, e salário mínimo passará de R$ 1.039 para R$ 1.045 em fevereiro

O melhor é que o pior não aconteceu. Agora é oficial, com o fim de 2019 o governo Bolsonaro conclui seu primeiro ano de mandato. Pessimistas e torcedores do contra de plantão tiveram suas predições não concretizadas, em 31 de Outubro de 2018 em uma das matérias mais lidas no Portal A Província do Pará, com o tema: França considera novo poder político no Brasil “inquietante”, o conteúdo da matéria destacava a opinião do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, que chamou a eleição de Jair Bolsonaro como novo presidente do Brasil, de “inquietante”. Declarando que era necessário esperar para ver o que acontecerá na prática.

Então, vamos lá ver na prática as principais mudanças do primeiro ano do governo de Jair Messias Bolsonaro.

Balanço do primeiro ano de Bolsonaro:

1 – TÁ DANDO CERTO: a organizadora do canal “Te Atualizei” do YouTube fez um breve resumo semanal sobre os feitos do governo Bolsonaro. Assista: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9Z_iR8TijWg

2 – O alinhamento histórico com as maiores potências do mundo, como EUA, só tende a crescer. Ampliação do leque de opções gerando concorrência e barateamento de produtos, empregabilidade e desenvolvimento. O crescimento do Brasil para brasileiros e para o mundo incomoda o Foro de SP. https://www.youtube.com/watch?v=43WrihHtEcY

3 – Bernardo Kuster opina sobre a participação do Ministro da Educação e a nova linha educacional que tem que ser tomada pra quebrarmos o histórico domínio de imbecilizarão da população. AGORA É A HORA OU PODERÁ SER TARDE. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C-KuD5lWU2Q

4 – Aprovou a MP do pente-fino do INSS, que identifica irregularidades no setor, podendo gerar economia de R$10 bilhões por ano ao país;



5 – Iniciou a construção de colégios militares, tendo como objetivo, um por cada estado até o fim de seu mandato. Ensino de reconhecida excelência diante dos resultados nacionais e internacionais;

6 – Com as reformas aprovadas, quer levar a descentralização do poder nas mãos da união, permitindo maiores recursos financeiros aos Estados e municípios. Verdadeiros conhecedores dos problemas de cada região;

7 – Abrirá a caixa-preta do BNDES. Terminou o ciclo de empréstimos bilionários a países que não podem cumprir acordos com o dinheiro público, meramente para se manterem no poder;

8 – O Ministério de Direitos Humanos vem enxugando milhões de reais com gastos desnecessários, impedindo contrato de dezenas de milhões de reais criptomoedas para índios. Identificação de aeronaves destruídas que foram adquiridas via recursos públicos e atualmente abandonadas em aeroportos;

9 – Junto ao Ministério da Economia, vitória inicial no caso do desenvolvimento de energia, iniciando processo de privatização e barateamento ao consumidor;

10 – Ministérios composto por técnicos. Algo inédito na história do país;

11 – Iniciou processo de digitalização de documentos do governo, gerando economia de bilhões em poucos anos;

12 – Redução do número de invasões de terras, sufocando o ativismo ideológico e criminoso de tais irresponsáveis. 43 em 2018 e uma neste ano;

13 – Extingue centenas de conselhos de administração pública, que no fundo são cabides de emprego, geram travamento proposital da máquina pública, economizando bilhões em gastos desnecessários;

14 – Combate ao uso irregular da lei Rouanet que tinha como fim sua utilização para atividades consideradas eleitoreiras. O foco cultural hoje está no pequeno artista;

15 – Mesmo sendo travado por outros setores do poder público, em seu governo, os índices de criminalidade e morte de policiais vem caindo significativamente;



16 – Assina ato que impede qualquer sigilo de operações de créditos bancários, como o que ocorria no BNDES, BB e Caixa;

17 – Expansão de internet para milhões de estudantes, principalmente na região nordeste;

18 – Ganha apoio dos EUA e Israel para entrada na OCDE, bloco de cooperação mútua com as maiores economias do mundo. Vai na contramão de governos anteriores que visavam políticas ideológicas, como o Foro de SP;

19 – Redução de 29 para 22 ministérios;

20 – Decreto que extingue 21 mil cargos e comissões, o Ministério da Economia estima menos R$195 milhões em gastos anuais com o dinheiro público;

21 – MP que altera a cobrança da taxa sindical, deixando-a de ser obrigatória;



22 – Acabou a necessidade de vistos para turistas dos EUA, Japão, Canadá e Austrália, obtendo resultados imediatos significativos diante do ato;

23 – Decreto que aplica critério da Ficha Limpa para nomeação de cargos em comissão;

24 – Pacote anti-crime facilitando o trabalho das policias e punindo com mais rigor criminosos;

25 – Junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia e outros inicia processo de instalação de máquinas que transformar ar em água para o Nordeste, após estreitamento de laços com Israel;

26 – Via Ministério da Infraestrutura já passou para a iniciativa privada a administração de mais de 23 rodovias, portos, aeroportos e ferrovia em todo Brasil. E muito mais está por vir;

27 – Expande acordos comerciais com a China, União Européia e EUA;

28 – Viabiliza a captação de bilhões de reais via acordos com fins pacíficos com todo o mundo, após acordo de lançamento de satélite pela base área de Alcântara. Depende ainda da aprovação do Congresso;

29 – Implementou o décimo terceiro salário para o bolsa-família;

30 – Empresas internacionais voltam à confiar no Brasil, instalando sedes em todo território nacional, mas principalmente na região nordeste;

31 – Criou a MP da liberdade econômica, possibilitando ao pequeno investidor menor fiscalização do estado, menos burocracia e gastos;

32 – Quer reduzir impostos de produtos importados, como smartphones e tablets. Depende do Congresso;

33 – Dá protagonismo ao MERCOSUL apos reunião no G20 no Japão, podendo gerar investimento de bilhões em território nacional;

34 – Com a aprovação da necessária e dolorida Nova Previdência, o Brasil passará a ter mais confiança do investidor, gerando milhões de empregos;

35 – Obviamente existem mais fatos positivos concretos. Caso se lembre, mande para o nosso e-mail para que possamos sempre somar.

36 – No primeiro semestre do Governo Bolsonaro foram criados mais de 408 mil novos empregos, já considerando as demissões. Foi o maior saldo gerado dos últimos 5 anos. (fonte: dados oficiais do CAGED).

37 – Bolsonaro criou a Lei nº 13.846 que combate fraudes previdenciárias e que vai gerar uma economia acima de R$ 100 bilhões em 10 anos.



38 – O turismo de negócios teve alta de 14,7% no primeiro semestre do Governo Bolsonaro. (fonte: dados da Abracorp).

39 – Governo Bolsonaro reduziu de 18% para zero a 2% os impostos para importação de medicamentos para tratamento de pacientes com câncer e hiv, além de determinados tipos de fraldas e absorventes.

40 – Bolsonaro apresentou MP que torna política de estado a antecipação anual do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, colocando fim no uso político do benefício. Antes, a antecipação dependia da vontade dos presidentes, deixando os beneficiários em aflição.

41 – Nos primeiros 4 meses do governo Bolsonaro os homicídios caíram 21,2% em relação ao mesmo período de 2018. (fonte: Sinesp).

42 – O roubo de veículos também despencou no primeiro quadrimestre do Governo Bolsonaro. Queda de 27,5% em relação ao mesmo período do ano passado. (fonte: Sinesp)

43 – Governo Bolsonaro criou o 13º do Bolsa Família, um adicional de R$ 2,6 bilhões para os mais necessitados, oriundos do combate às fraudes no programa, que já vale para este ano de 2019.

44 – No primeiro semestre do governo Jair Bolsonaro, houve um aumento de 158% na apreensão de cocaína em comparação ao mesmo período de 2017 e de 92% em relação ao mesmo período de 2018.

45 – O índice de estupros caiu 13,6% nos primeiros 4 meses do governo Jair Bolsonaro em relação a 2018. (fonte: dados oficiais do Sinesp)

46 – Bolsonaro reduziu de 29 para 22 o número de ministérios de seu governo e indicou todos os ministros de forma independente, sem sindicalismo partidário.

47 – Em abril de 2019, Jair Bolsonaro assinou decreto que possibilita a conversão de multas ambientais simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, visando agilizar as cobranças.

48 – Visando reduzir gastos, o Presidente Bolsonaro unificou o portal de informações sobre o Governo Federal e os serviços públicos. A medida gera uma economia estimada acima de R$ 116 milhões por ano.

49 – O índice de roubo a bancos também despencou no Governo Bolsonaro, queda de 38,5% nos primeiros 4 meses em relação a 2018, assim como como roubo de carga, que caiu 27,3% para o mesmo período. (fonte: Sinesp)

50 – No início deste mês de agosto, Jair Bolsonaro decretou que as alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a consoles e máquinas de vídeo games, partes e acessórios, que variavam de 20% a 50%, fossem reduzidas para 16% a 40%.

51 – Em março deste ano, o Presidente Bolsonaro acabou com 21 mil cargos e funções do próprio governo, uma estimativa de R$ 195 milhões por ano de dinheiro público economizados. (decreto 9.725)

52 – A MP da Liberdade Econômica, que entre muitos avanços dispensa alvará de funcionamento para atividades de baixo risco como salão de beleza, escola de línguas, borracharias, barbearia, foi apresentada pelo Governo Bolsonaro, aprovada e agora virará lei.

53 – O Governo do Presidente Bolsonaro criou o programa Inovação Educação Conectada, para fornecer internet para 3 milhões de estudantes até o fim de 2019.

54 – Foi feito pelo Governo Bolsonaro um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), que elevará o PIB do Brasil em US$5,2 bilhões em 15 anos.

55 – O Governo Bolsonaro também conseguiu alcançar o histórico acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, após 20 anos de negociações, o que representará um grande aumento da nossa produtividade e elevará o PIB brasileiro em US$ 87,5 a 125 bilhões de dólares em 15 anos.

56 – MAIS IMPOSTOS ZERADOS – depois dos medicamentos para Câncer e AIDS, governo zera impostos para centenas de produtos, entre eles equipamentos e produção médicos, exames, cirurgias oftalmológicas e informática.

57 – MAIS INVESTIMENTOS – Toyota anuncia R$ 1 bilhão em investimentos graças ao programa de valorização dos biocombustíveis do governo, o RENOVABIO. Estímulo à agricultura familiar.

58 – MENOR TAXA DE JUROS DA HISTÓRIA – 5,5% e risco país em seu menor patamar desde 2013.

59 – CRESCIMENTO DO COMÉRCIO NA SEMANA DO BRASIL – aumento de 12% nas vendas e 41% nas atividades online, em relação ao mesmo período do ano passado. R$ 1,86 bilhões de vendas no período de 6 a 15 de setembro.

60 – MAIS EXPORTAÇÕES – Depois de abrir mercado de carne pra a Indonésia, ampliar para a China e introduzir o leite brasileiro e seus derivados no Egito, o Ministério da Agricultura fecha acordo com a Arabia Saudita para exportação de frutas, castanhas e derivados de ovos. Potencial de U$$ 2 bi.

61 – MENOS BUROCRACIA E MENOS GASTOS PARA A OBTENÇÃO DA CNH – fim da obrigação de simuladores, queda no número de horas necessárias de aulas práticas.

62 – MULTAS NO TRÂNSITO : Um mês após determinarmos a suspensão do uso de radares móveis em rodovias federais, dados da PRF apontam que, em Agosto, o número de multas caiu 64% em relação à média do 1• semestre e o número de mortes também.

63 – MENOS DROGAS – 3 mil toneladas de pés de maconha destruídos. Resultado maior que a soma dos dois anos anteriores. Recorde de apreensão de cocaína.

64 – DIREITO À LEGÍTIMA DEFESA – Sancionada a lei que garante aos produtores rurais a posse de armas em toda a propriedade.

65 – MP DA LIBERDADE ECONÔMICA SANCIONADA: mais um passo pra tirar o estado do cangote de quem trabalha e produz (geração de empregos e economia).

66 – EM DEFESA DAS MULHERES – garantia às mães do direito de amamentar durante a realização de concurso público e obrigação do agressor de mulheres a custear os danos sofridos pela vítima ao ser atendida na rede de saúde.

67 – SEGURANÇA: Multiplicação do banco nacional de perfis genéticos, com potencial de solução de inúmeros crimes graves.

68 – TURISMO: Programa que promove o turismo de mergulho e viveiros artificiais para a fauna marinha. Mais naufrágios programados virão pelo Brasil.

69 – RODOVIAS: O Ministério da Infraestrutura com apoio do Exército Brasileiro não para nem nos finais de semana na construção e correções de trafegabilidade nas BRs.

70 – SERVIÇOS PÚBLICOS: – Desde o início, nosso governo preza pela responsabilidade com as contas públicas. Estas foram deixadas destruídas por governos anteriores. Com muito sacrifício, estamos criando condições para manter os investimentos. A Casa Civil anunciou descontingenciamento de R$ 8,3 bilhões, que serão distribuídos à Educação e as demais pastas.

71 – ESTRADAS DE FERRO: Ferrovia Norte-Sul registra recorde histórico de cargas. Só no mês de agosto, 1 milhão de toneladas transportadas pela ferrovia, no trecho que vai de Palmas/TO a Açailândia/MA. Em 2008, o fluxo de carga nesse trecho foi 1,4 milhão.

72 – PASSAGENS AÉREAS: Empresas aéreas estrangeiras firmam compromisso de entram no mercado internacional do Brasil como primeiro passo para entrar no mercado doméstico. A concorrência traz o barateamento do serviço e a qualidade ao usuário.

73 – MENOS GASTOS PÚBLICOS: Governo prepara projetos para reduzir gasto com energia elétrica no setor público. Revisão de contratos e geração de energia solar podem diminuir custos da administração em até 90%. A ideia é mudar o consumo e geração de energia elétrica da administração pública federal com instalação de micro usinas fotovoltaicas nos prédios anexos da Esplanada dos Ministérios e outros.

74- Após zerar impostos de produtos no combate ao câncer e aids, mais de 500 itens de saúde e outros, o Ministério da Economia zera imposto de importação de mais 147 produtos sem similar produzidos no Brasil, relacionados à indústria, informática e telecomunicação.

75- EM FRENTE BRASIL: Programa do nosso Governo, apresentando grandes resultados. Em apenas 30 dias, os cinco municípios onde a ação foi implementada registraram queda de 53% dos homicídios no mês de setembro, em relação a agosto. O projeto-piloto conta com trabalho conjunto das forças de segurança das esferas federal, estadual e municipal.

76- Brasil teve uma queda de 22,6% nas mortes violentas nos primeiros sete meses de 2019 (comparação com o mesmo período de 2018). São 7,1 mil pessoas que deixaram de ser assassinadas.

77- EDUCAÇÃO: Lançamento de projeto de ensino de educação financeira para crianças, usando personagens infantis e Mais bolsas de pesquisa em áreas úteis com retorno à sociedade, sem aumentar impostos!.

78- PROGRAMA SAÚDE NA HORA – mais tempo para atendimento e recursos para unidades de saúde. Repasse de R$ 178 milhões para custeio de unidades de saúde que ampliaram o horário de atendimento e tudo têm que melhorar ainda mais! – O Ministério da Saúde investirá R$ 333 milhões nos estados e municípios que têm profissionais atuando na atenção primária, mas não se encaixavam nos critérios da Estratégia Saúde da Família. 4 mil novas equipes serão credenciadas.

79- O Ministério do Desenvolvimento Regional, entregou está semana, 1.568 moradias do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul. Neste ano, o Governo Bolsonaro liberou R$ 194 milhões para o programa no estado. Já foram 30 mil entregas e quase 11 mil novas contratações de emprego.

80- ESCOLAS CÍVICO-MILITARES: Estados onde os governadores aderiram à Escola Cívico-Militar: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, DF, Ceará, Pará, Tocantins, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá.

81- MP 885, que agiliza a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas e permite o uso dos recursos no combate ao crime organizado, aprovada na Câmara, com obstrução do PSOL. Vitória do Brasil! Derrota do crime!

82- Ao longo dos primeiros 7 meses de 2019, a movimentação com o turismo foi de R$ 136,7 bilhões, o melhor resultado dos últimos quatro anos! Só em julho, foram gerados mais de 25 mil empregos em relação ao mesmo período de 2018 (fonte: CNC). O Brasil pode ir muito mais longe, desenvolvendo a noção da importância do envolvimento social com a preservação ambiental.

83- Empregos e economia: As vendas de carros novos no Brasil subiram 10,1% em setembro comparando-se com o mesmo mês de 2018. De janeiro a setembro de 2019, foram vendidos 2.029.590 veículos, ou seja, 9,9% a mais que os 1.846.024 de 2018. Fonte: Fenabrave.

84- decreto assinado simplifica entrada de bancos estrangeiros no Brasil. Ampliação da concorrência, ajuda na redução da taxa de juros e na recuperação da economia.

85- O trabalho na reconstituição das rodovovias federais, possibilitando maior segurança e trafegabilidade aos motoristas, segue em ritmo acelerado; como na BR-222/CE, BR-101/SE, BR-285/SC e BR-230/PA e outras.

86- Pesquisa do SPC Brasil/CNDL mostra que, em 2019, cresceu de 33% para 41% a intenção de micro e pequenos empresários brasileiros de investir nos próximos meses. Mais um sinal da confiança dos investidores na recuperação de nossa economia.

87- Alcançamos a meta deste ano para privatizações e concessões – menos estado, menos cargos nas mãos de políticos, mais eficiência e dinheiro público aplicado em locais realmente necessários. Avançaremos mais!

88- lançamento da campanha para aprovação do pacote anti-crime pelo Congresso Nacional. Caso aprovada, o ambiente favorável aumenta em todos os sentidos em nosso território.

89- Governo Bolsonaro exibe recordes em volume de drogas apreendidas, oito fases da Operação Lava Jato esse ano, e redução da criminalidade. Mas apesar disso, os apocalípticos e desinformantes insistem em dizer que A Lava Jato acabou.

90- Sancionada lei, esperada pelo setor de telecomunicações, no que diz respeito à alteração de concessão para autorização. Flexibilidade, dispensa a realização de concorrência pública e maior investimento das empresas em infraestrutura de banda larga. Informação e qualidade de serviço ao cidadão.

91- Governo Bolsonaro atinge o objetivo de transformar 400 serviços públicos digitalmente em 2019. Economia anual de mais de R$350 milhões para o Governo e R$1.9 bilhão para a sociedade. Outros importantes significados são a facilidade e agilidade para o cidadão!

92- O sistema de transportes marítimos não para de crescer. A criação de empregos, o barateamento dos produtos e economia ao investidor com a utilização de navios de carga, algo muito mais viável que o transporte rodoviário, trazem benefícios ao cidadão. É questão de tempo até a economia estabilizar mais e os reflexos acompanharem. Afinal foram décadas de destruição e estamos apenas entrando no décimo mês.

​93- Dados do SINESP/MJSP sobre número de crimes no primeiro semestre de 2019 e comparação com mesmo período de 2018. Menos 5423 assassinatos. Roubos a bancos caíram 40%. Roubos a veículos, 27%. É nosso dever ir mais longe!

94- Programa Criança Feliz, do Ministério da Cidadania, continua avançando pelo País. Presente e crescendo em todas as regiões brasileiras. Avanço de 57,4% nos primeiros 7 meses de 2019. Educação, saúde e desenvolvimento aos mais necessitados. Hoje, o maior programa do mundo de visitação domiciliar para atenção à infância.

95- A Polícia Federal queimou mais de 3 toneladas de cocaína. A apreensão recorde em 2019 já superou 60 toneladas. Com o Projeto Pra Frente Brasil, o trabalho de inteligência entre agentes de segurança da União, Estados e Municípios, estes e outros índices de criminalidade continuam caindo. sufocamento do crime organizado, bem como, retirando o sustento dos partidos e grupos terroristas que compõem o Foro de SP. Estes pretendem, mediante o terror, empobrecimento dos povos e falta de educação, manterem seus líderes ativos e sempre buscando o poder!

96- Governo espera arrecadar R$ 100 milhões este ano com bens de traficantes. MP aprovada pelo Congresso facilita venda de patrimônio apreendido para que o recurso seja utilizado em projetos de combate às drogas. Aviões, apartamentos e carros de luxo, iates e fazendas fazem parte dos bens apreendidos com o tráfico e que podem ser leiloados e revertidos em recursos para aparelhar as polícias federal e dos estados, além de ajudar em programas de tratamento de usuários de drogas.

97- Inflação registrou queda de 0,04% para o mês de setembro. É o menor resultado desde 1998.

98- De julho para agosto, indústria cresce em 11 dos 15 locais pesquisados. Os avanços foram: AM 7,8%, PA 6,8%, SP 2,6%, CE 2,4%, PR 2,1%, RJ 1,3%, MT 1,1%, MG 1,0%, PR 0,3%, Nordeste 0,2% e GO 0,2%. Fonte:Pesquisa Industrial Mensal (PIM). TEMOS MUITO A PERCORRER. O BRASIL TEM JEITO!

99- Portaria do Ministério da Agricultura cria descontos no mês de outubro para produtos oriundos da Agricultura Familiar. Valorizar e estimular o pequeno produtor e economia ao consumidor. Inaugurada Unidade de Distribuição da Agricultura Familiar de Santiago/RS, que movimentará cerca de 22 toneladas de alimentos durante os 10 meses de convênio com o Programa de Aquisição de Alimentos. Cooperando com o pequeno produtor surgem gigantescos resultados!

100- Governo já bateu a meta estipulado para privatizações em 2019. Temos 119 projetos anunciados e prevemos realizar mais 22 leilões até fim do ano. Em 9 meses, foram concluídos 29 projetos. Megaleilão da cessão onerosa, está previsto para novembro. Já a venda de estatais ainda aguarda modelagem e depende de aval do Congresso. Impedimento de loteamentos políticos, qualificação de serviços oferecidos ao cidadão, recursos obtidos sendo aplicados onde realmente necessitam, além de com muito sacrifício, tapar rombos monstruosos deixados por governos anteriores. Seguimos adiante!

101- O Ministério da Educação, lançou o programa “Novos Caminhos”, que criará 1,5 milhão de matrículas na educação profissional, aumentando de 1,9 milhão para 3,4 milhões, até 2023, o que representará um crescimento de 80% até o final de nosso mandato. A formação em faculdades é fundamental, contudo o ensino técnico é motor para o retorno do dinheiro do contribuinte aconteça de maneira mais rápido e eficaz para a sociedade.

102- Maioria das capitais vive retomada do emprego formal. 14 tiveram saldo positivo com carteira assinada nos 8 primeiros meses do ano. São Paulo lidera o ranking, com 58.889 novos postos de trabalho. A herança monstruosa deixada pelo PT tem que ser revertida!

103- Sancionado o novo marco das telecomunicações. Mais ampliação do acesso à internet para a população, ou seja, informação chegando mesmo em locais onde o investimento em banda larga é considerado pouco rentável pelas empresas: os rincões do Brasil.

104- O Ministério da Educação entregou 180 ônibus escolares, todos com acessibilidade, para 144 municípios de SP. De um lado o governo Bolsonaro corta a corrupção e o desperdício para que do outro venham benefícios para a sociedade.

105- Obras da Ferrovia Oeste-Leste, na Bahia, com operações em diferentes frentes. Construção de viadutos, lançamento de dormentes, terraplenagem e recuperação de passivos. O Ministério da Infraestrutura está fechando primeiro trecho que vai para concessão em 2020 (Caetité-Ilhéus) e já adiantando bem o segundo trecho. Ideia original prevê a extensão da linha até o Tocantins, integrando-a à Norte-Sul e conectando o litoral baiano à produção do interior do Brasil. Investimento maciço neste modal abandonado e essencial para o país com nossas extensões territoriais.

106- Dinheiro retornado da corrupção histórica do PT aplicado onde deveria: Mais uma fase em andamento. O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou esta semana mais investimentos, que estão na transposição do Rio São Francisco para que a água chegue à região metropolitana de Fortaleza, beneficiando quase 4,5 milhões de habitantes.

107- Mais Aéreas começam a operar voos internacionais no Brasil. As primeiras foram a Norwegian e a Sky Airline, na próxima semana, a FlyBondi. A modificação na legislação possibilitou a entrada de companhias internacionais, que demonstram crescente interesse. Após este passo inicial, as empresas aéreas adentrarão o mercado doméstico e possibilitarão o barateamento também dos voos dentro do país. A previsão é que isso ocorra em poucos meses.

108- No Ceará, APM Terminals Pecém, registrou crescimento de 26% na movimentação entre janeiro e setembro de 2019. O aumento se deve, em grande às exportações com destaques para as frutas, destinadas aos americanos e europeus. Aumento da produção, empregos e economia. De janeiro a setembro, foram operados 247.497 TEUs frente a 196.121 TEUs, registrados no mesmo período do ano passado. Em setembro outra marca histórica: a maior movimentação mensal, com 35.668 TEUs operados. 1 TEU= contêiner (20 pés de comprimento, de 8 de largura e 8 de altura).

109- A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério da Economia (SPU/ME), entrega à Secretaria de Aviação Civil 17 aeroportos prontos para serem concedidos à iniciativa privada. Com mais este lote, já são 35 os aeroportos transferidos à secretaria; até dezembro, virão mais 10. As áreas transferidas são em: Cruzeiro do Sul-AC, Tabatinga-AM, Tefé-AM, São Mateus-ES, Goiânia-GO, Imperatriz e São Luís-MA, Corumbá-MS, Altamira e Santarém-PA, Petrolina (PE), Parnaíba e Teresina-PI, Foz do Iguaçu-PR, Pelotas-RS, Uruguaiana-RS e Joinville-SC.

110- Produção de motocicletas em setembro foi 15,1% maior na comparação com o mesmo mês de 2018 – Fonte: Abraciclo. Emprego e atrativo para o investidor, num dos maiores setores para este mercado no mundo.

111- Anúncio que o governo dobrará o limite atual para compras em free shops. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, a pedido do Presidente, prepara decreto para os próximos dias. Os brasileiros que voltam de viagens do exterior poderão comprar US$ 1 mil em produtos nos aeroportos – hoje, o limite é de US$ 500. A cota permitida para compras no Paraguai também vai mudar. Ampliação de US$ 300 para US$ 500 o valor máximo por pessoa que cruza a fronteira.

112- Brasil sobe de posição no ranking global de competitividade. Indicativos de confiabilidade do investidor. Se todos fizermos o dever de casa teremos muitos mais a crescer! https://youtu.be/SLE0dVhfYe8

113- Índice ABCR de Setembro aponta alta de 3.2% no fluxo de rodovias concedidas (corredores importantes) na comparação com mesmo período de 2018. No acumulado do ano, alta de 3.7%. Indicativo de crescimento na circulação de bens e pessoas. Sinal de economia reaquecendo.

114- O Ministro do Desenvolvimento Regional , Gustavo Canuto, entregou está semana, 1.568 moradias do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul. Neste ano, o Governo Bolsonaro liberou R$ 194 milhões para o programa no estado. Já foram 30 mil entregas e quase 11 mil novas contratações de emprego.

115 – O Agronordeste contempla 230 municípios, além de MG e 1,7 milhão de pessoas, ou MP do Agronegócio, lançado pela Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. As Rotas da Integração Nacional, os Polos de Agricultura Irrigada e os Perímetros de Irrigação, do Ministério do Desenvolvimento Regional , contribuirão com as estratégias de desenvolvimento deste projeto do governo BOLSONARO.

116- ‪Nordeste foi a região que empregou mais em setembro. Foram criados mais 57 mil postos de trabalho na região. No mês citado o total foi de 157 mil vagas criadas e, no ano, 761.000 novos empregos.

117- 650 municípios aderiram à Escola Cívico-militar. Em breve anunciaremos as primeiras cidades contempladas e já para começar o ano letivo do ano que vem!

118- Índice de estupros cai 12% no 1º semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018 (fonte: Sinesp). Ainda há muito a fazer, mas o resultado mostra que estamos no caminho certo! Seguimos firmes na missão de devolver aos cidadãos a segurança e liberdade que lhes foi tirada.

119- 13º PARA O BOLSA-FAMÍLIA: Uma das várias Fake News espalhadas contra mim na campanha era de que eu acabaria com o Bolsa Família. Assinada a MP que cria o 13° do Bolsa Família, que será pago partir deste ano, com recursos oriundos do combate às fraudes no programa. Essa e outras mentiras espalhadas pela oposição e parte da mídia para aterrorizar a população nas eleições serão apuradas na CPMI das Fake News? Veremos!

120- O MEC lançou o programa “Novos Caminhos”, que criará 1,5 milhão de matrículas na educação profissional , aumentando em 80% até o final de nosso mandato. As faculdades são fundamentais, contudo o ensino técnico é motor para o retorno do dinheiro do contribuinte.

121- Com isenção de visto para Austrália, Canadá, EUA e Japão, número de estrangeiros aumentou 25% nos meses de junho a agosto. Os turistas norte-americanos tiveram maior movimentação (+25,79%) .Num futuro próximo abriremos para outros países que estão sendo estudados! Dados do Ministério do Turismo.

122- SAÚDE: Liberamos R$18 mi para as Obras Sociais de Irmã Dulce-Hospital Santo Antônio, Salvador-BA. Uma das maiores obras da região Norte e Nordeste. São cerca de mil leitos, 100% SUS, mais de 2 mil cirurgias, 70% das crianças com zika e 2,2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano.

123- Assinada a MP do Contribuinte Legal: Oportunidade para as pessoas físicas e pequenos negócios terminarem o ano sem dívidas.

124- Brasil registra queda da criminalidade no primeiro semestre de 2019, informa o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Homicídios foram reduzidos em 22,1% e roubos à instituições financeiras registraram queda de 40,9%.

125- O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, entregou esta semana, mais 2.287 moradias do Minha Casa Minha Vida em Porto Velho (RO). A projeção é que as residências acolham mais de 9 mil pessoas, voltadas a famílias de menor renda. Foram destinados R$ 149 milhões ao estado de Rondônia neste ano. Os empreendimentos geram 10 mil empregos na região.

126- Nova fase de pagamento do PIS/Pasep injeta mais de R$18 bilhões na economia, beneficiando cerca de 24 milhões de trabalhadores. FGTS liberado também para os aniversariantes de janeiro. São R$1,8 bilhão para 4 milhões de beneficiários.

127- Movimentação portuária tem alta de 1,65% em Agosto em comparação ao mesmo período de 2018. Fonte: ANTAQ. Cabotagem de contêiner +20%, carga geral +10% e navegação interior +6,5%. Emprego em modal esquecido por governos anteriores e resgata à altura que merece!

128- Com a detecção do aparecimento de petróleo no litoral do Nordeste, no início de setembro, desde então, o governo montou mais numa força tarefa. Ao todo, 1.700 agentes ambientais e 50 funcionários da Petrobras participam da operação coordenada pelo Ibama.

129- Agricultura Familiar: ‪Pela primeira vez, o Pronaf (Programa Nacional de Agricultura Familiar) concede crédito para custeio de manejo comunitário florestal à famílias produtoras no Pará. Algo melhor e honesto do que “emprestar” a Cuba e Venezuela e não ter de volta!‬

Gaúchos têm oportunidade de vender R$1,4 mi em produtos da agricultura familiar para hospitais. É um recurso que se ele não é comprado do agricultor familiar, seria comprado de uma fábrica, de uma indústria. Dessa forma, fazem com que a comunidade se desenvolva.

130- Café em alta nos portos do Brasil! As exportações pelo Porto de Vitória cresceram 306,4% entre jan e set/2019, o maior dos últimos 5 anos para o período. Espanha, EUA e Alemanha são os destinos com maior crescimento. Aumento da produção significa mais empregos!

131- O trabalho do Ministério da Infraestrutura e Exército continuam nas estradas do Brasil. Maior segurança, trafegabilidade e desenvolvimento do país. Seguem em ritmo acelerado, dia e noite em muitas regiões, como por exemplo: BR163/PA, BR116/RS, BR242/TO e BR101/SE.



132- O Ministério da Educação anuncia o descontingenciamento de cerca de R$ 1,1 bilhão para as universidades e institutos federais. Com isso, despesas de custeio para pagamento estão 100% liberadas em 2019. Pegamos um orçamento esfacelado, contudo vamos organizando o Brasil.

133- ‪Balanço da Operação Verde Brasil do Ministério a Defesa sobre a Amazônia: multas, apreensões, prisões e baixa histórica de incêndios.

134- Ministro Astronauta Marcos Pontes trouxe a notícia que os bolsistas da agência vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq estão garantidas. Problema criado por governos anteriores, mas resolvido em conjunto com o Ministério da Economia.

135- Processo de privatização dos Correios começa a tramitar oficialmente em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O ato representa o 1º passo para que a privatização da estatal seja realizada. Além dos Correios, o presidente também incluiu a Telebrás.

136- Determinação do Presidente Bolsonaro, a Petrobras cancelou o contrato de patrocínio de R$ 872 milhões com a equipe de Fórmula 1 – McLaren. Um absurdo cometido com o contribuinte por governo anterior. Dinheiro do pagador de impostos sendo aplicado onde necessário.

137- Integração do Rio São Francisco: O Ministério do Desenvolvimento Regional destinou mais R$11,2 mi para o Governo da Paraíba. Em agosto deste ano, foi suspendo o bombeamento após equipamentos de monitoramento emitirem alertas. Realizados reparos e garantido o funcionamento adequado da barragem.

O empreendimento ampliará o alcance que já atende mais de 750 mil pessoas em 34 municípios paraibanos e 12 pernambucanos. Com os reparos as águas já seguem com previsão de chegar ao último reservatório do Eixo Leste, em novembro.

138- MEC anunciou liberação de mais R$ 43 milhões para 96 obras em universidades. As principais obras incluem o Complexo de Saúde da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas Gerais, o Núcleo Integrado de Pesquisas e Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

139- ‪O Brasil integrando seus povos: 5 comunidades indígenas no Amazonas tiveram seu plano de visitação aprovado pela Funai. O Projeto turístico tem como objetivo resgatar a cultura, gerar renda para os indígenas e desenvolver consciência de preservação via experiência dos turistas!‬ Muitas outras virão!

140- ‪Governo anuncia etapa de venda de 28 imóveis da União. Expectativa de arrecadação é em média R$ 46 milhões nesta fase. Só de imóveis sem uso são cerca de 200. O Ministério da Economia visa reverter o desperdício do dinheiro do pagador de impostos para serem aplicados onde realmente é necessário.

141- O Saque Imediato do FGTS vai pagar R$40 bilhões até dezembro de 2019 a 96 milhões de trabalhadores. 100% dos brasileiros com direito de sacar o benefício, ANTES DO NATAL.

142- PROJETO VIGIA: as organizações criminosas responsáveis pelo contrabando de mercadorias nas fronteiras tem prejuízo de R$4,5 bilhões em nosso Governo. Os pontos de atuação em fronteiras do Projeto são em MS, MT, RO e AC.

143- COMBATE À CORRUPÇÃO 1: ação da PF devido a Interferências indevidas de parlamentar em troca de proteção na CPI dos fundos de pensão. Mais uma quadrilha do “Novo Cangaço” desarticulada, grupo que aterrorizava pequenos municípios no Nordeste. Trabalho conjunto da Polícia Civil e Militar da Paraíba, Bombeiros Militares e da Polícia Rodoviária Federal.

144- COMBATE À CORRUPÇÃO 2: A Polícia Federal deflagra a 67a fase da Lava Jato. A operação ‘Tango & Cash’ objetiva investigar a atuação de possível cartel de empreiteiras, cujo objetivo era vencer licitações de grandes obras ligadas a empresas estatais.

145- COMBATE À CORRUPÇÃO 3: A Controladoria Geral da União e a PF desarticularam organização criminosa responsável por fraudar licitação do Programa Viva Maranhão.

146- Ibovespa em novo recorde histórico; Mais de 760.000 empregos formais criados desde o início de nosso governo; Sinais de recuperação na economia com a confiança do investidor; Risco Brasil em queda, bem como a criminalidade. Após décadas de destruição, o Brasil está se reerguendo.

147- A Câmara aprovou (329×86) o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas da base de Alcântara, no Maranhão. Após décadas de atraso e abandono, damos um grande passo para o desenvolvimento tecnológico, social e econômico na região. Medida deve gerar bilhões para o Brasil.

148- Tarifa média para voos INTERNACIONAIS já caiu 23% com a chegada de companhias aéreas low cost. PRÓXIMO PASSO do Governo Bolsonaro é consolidar o modelo para voos domésticos.

149- Famílias em vulnerabilidade e pessoas com deficiência atendidas pela rede de assistência social em SP ganharam um reforço na promoção da inclusão. O Ministério da Cidadania entregou 19 micro-ônibus que irão apoiar os municípios. No total, estão sendo investidos R$ 5,3mi na ação.

150- Ferrovias ganhando importância que não existia há décadas no Brasil. Entenda e saiba mais no desenvolvimento deste modal nas redes sociais do Ministério da Infraestrutura.

151- Junto com o Ministro Sérgio Moro ,o combate à violência traz a confiança do investidor e gera ambiente favorável à empregabilidade e economia. Veja os números, intenções e acordos para que desenvolvamos sempre mais!

152- Nova previdência APROVADA. Uma das maiores reformas da história. Parabéns povo brasileiro e ao Ministério da Economia! Essa vitória, que abre o caminho para nosso país decolar de vez, é de todos vocês! O Brasil é nosso!

153– JAPÃO: nos reunimos com empresários de grandes corporações como o chamado ‘Grupo de Notáveis’, entre outros importantes compromissos mostrando o novo Brasil: crescendo, gerando empregos e oportunidades com liberdade e segurança ao investidor!

154- CHINA: Encontro com empresários chineses e presidente da FIP. Oportunidade de bilhões de dólares de investimento na área de agricultura, infraestrutura e outros.

155- Programa Criança Feliz é reconhecido como referência para diminuição de desigualdade social no mundo. O Brasil assumiu papel de liderança no Fórum de Desenvolvimento Sustentável, realizado em Pequim.

156- Pequenos produtores do Rio Grande do Norte e região têm em novembro a oportunidade de vender seus produtos ao governo federal. O 16º Batalhão de Infantaria Motorizado do @exercitooficial em Natal-RN está investindo na compra de produtos da agricultura familiar.

157- Em 8 meses, quase 8 mil assassinatos a menos em relação ao mesmo período de 2018. Quase 8 mil vidas salvas. Queda de 22%, caminhando para a maior em décadas. Resultados do choque moral após nossa chegada e da Segurança Pública feita com inteligência e eficiência pelo Ministro Moro.

158- O governo Bolsonaro vem trabalhando, desde 2/set, no combate ao óleo no Nordeste. A narrativa inicial era a mentira, após gritavam que o Governo ignorava a situação, passaram a dizer que chegou tarde. Enquanto isso silêncio ensurdecedor quanto ao causador. Detalhes:

159- Empresários do turismo no Nordeste terão acesso a uma linha de crédito especial de R$200 milhões para superar retração nas atividades causada pelo vazamento de óleo que atingiu algumas praias da região. Os ingleses se juntaram a Marinha no trabalho técnico.

​160- 60 mil pescadores afetados por manchas de óleo receberão seguro defeso e R$59,9 milhões serão utilizados em novembro. O Ministério do Desenvolvimento Regional, do Meio Ambiente, Marinha e Exército participam das operações.

161- Governo Bolsonaro quer zerar imposto para importação de navios, reduzindo preço dos importados em até 40%. Texto precisa de autorização do Congresso. O Brasil é um dos países com maior extensão marítima do mundo. Possibilidade para pequenas embarcações, o que resultaria num giro econômico e empregabilidade gigantescos.

162- Criação de vagas temporárias no fim do ano deve ser 24% maior em 2019. Novo decreto que regulamenta a contratação temporária Bolsonaro fez com que essa estimativa aumentasse 10%. Para quem está desempregado e para o Brasil é excelente notícia.

​163- O CAPES e chineses celebram parceria científica inédita. O Brasil assinou acordo de cooperação internacional com a Fundação Nacional de Ciências Naturais da China (NSFC), agência de fomento à pesquisa e inovação.

​164- Violência em Paulista (PE) diminuí depois que o projeto piloto “Em Frente Brasil”, do Ministério da Justiça e Segurança Pública chegou na região. Está fase inicial está presente em mais 4 cidades no 🇧🇷: Ananindeua (PA), Cariacica (ÉS), São José dos Pinhais (PR) e Goiânia (GO).

​165– O Ministério da Infraestrutura, trabalha na BR-135/MA, entre os municípios de Miranda do Norte e Alto Alegre. Serão investidos R$ 64 milhões em 5 anos. Muitas outras obras são realizadas dia e noite com o Exército Brasileiro.

​166- Em nossa viagem à Ásia e Oriente Médio, o Presidente da Ucrânia demonstrou interesse em comprar aviões Super Tucano. O Ministro de Relações Exteriores, avaliou a possibilidade dos ucranianos adquirirem a aeronave KC-390, cargueiro militar fabricado no Brasil.

​167- Niterói-RJ registra maior geração de empregos para setembro desde 2011. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ( Caged ). Assim como a região Nordeste foi a que mais gerou empregos no mês de setembro.

​168- Apreensões recordes de drogas ganham um reforço de peso. As investigações que atualmente chegam a patamaraes positivos jamais vistos com a integração entre os agentes de segurança pública do Brasil, agora contam com agilidade na venda dos recursos oriundos dos criminosos.

​169- Aprovada medida que permite que o dinheiro do leilão da cessão onerosa do petróleo seja divido entre os 27 Estados e mais de 5.000 municípios do Brasil.​

170- O fundo soberano da Arábia Saudita vai investir até US$ 10 bilhões em projetos no Brasil, cerca de R$ 40 bilhões. Entre as obras de infraestrutura está a ferrovia Ferrogrão, que liga MT ao PA. O aporte estimulará outros investimentos. O Governo BR trabalha em conjunto com o fundo na facilitação de iniciativas, continuando a simplificação da legislação e outras ações favoráveis ao crescimento.

171- O Ministro da Saúde destinou 67 novas ambulâncias para o Ceará. A entrega dos veículos foi realizada pelo Governo do Estado aos prefeitos de municípios. Já são 708 em todo Brasil desde o início da gestão Bolsonaro, com investimento de R$ 134 milhões.

172- Risco-Brasil chega a seu menor patamar desde 2013, inflação controlada, selic em mínima histórica e investidores confiantes. A empregabilidade cresce e os crimes diminuem. São dados oficiais. Apenas 10 meses de Governo! Vencemos e estamos mudando o Brasil para melhor!

173- Com o trabalho do Ministro Sérgio Moro, prosseguem os recordes de apreensão de cocaína:

12 toneladas de cocaína apreendidas em menos de 4 meses. O volume da droga apreendida entre 1/7 e 27/10 supera todo o primeiro semestre de 2019.

Investimento nas atividades de inteligência, aliado aos recursos humanos e tecnológicos são fundamentais.

174- Ministro da Infraestrutura confirma fim da taxa adicional cobrada na tarifa de embarque internacional. Medida tem como objetivo incentivar o mercado aéreo brasileiro e baratear ainda mais as passagens internacionais. Taxa adicional foi criada em 1999 para reduzir dívida pública.

Essa é uma das medidas que o governo cria para incentivar o setor de aviação civil e a entrada de novas empresas no setor. Objetivo é atrair também empresas internacionais na concorrência de voos domésticos.

175- Aprovado na Câmara e faltando o Senado: Acordo de Salvaguardas Tecnológicas no Maranhão, pelo Congresso Nacional. Fora os bilhões de dólares que o Brasil conquistará, trabalho local, ampliações de aeroporto e porto beneficiarão diretamente a evolução daquela região!

176- A economia do Brasil recebeu US$ 28 bilhões em investimentos estrangeiros nos primeiros seis meses de 2019. O resultado faz do governo Jair Bolsonaro o quarto principal destino do fluxo de capital entre os países do G-20, o grupo das maiores economias do mundo.

177- TCU autoriza – Bahia: concessão da Ferrovia Oeste-Leste, trecho Caetité-Ilhéus. 2• leilão de ferrovia de nosso Governo previsto para 1• semestre de 2020. Variação dos transportes modais favorecem à toda sociedade, desde barateamento dos produtos a consumidores e produtores.

178- O Ministério da Saúde , liberou R$ 2,8 milhões para dois hospitais universitários de Salvador. Os recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.

179- A Polícia Federal inaugura delegacia modelo de Investigação, Análise Financeira e Combate à corrupção do país. A unidade inova, institucionaliza e aperfeiçoa investigações, com menos burocracia, mais integração e efetividade no uso dos recursos tecnológicos na missão.

180- Fundo bilionário dos Emirados elevará investimentos no Brasil. “Estamos assistindo a uma transição para um ambiente incrivelmente amigável para investidores”, disse empresário árabe. Waleed Al Muhairi, vice-presidente do grupo Mubadala, pretende elevar investimentos no Brasil.

181- O Ministério do Desenvolvimento Regional financia R$ 268 milhões para modernizar e reparar serviços de saneamento básico em Campinas (SP). O recurso federal garante substituição de estruturas e melhora na eficiência do sistema de controle de perdas de água.

182- Em 10 meses de governo: MAIS DE 760 MIL EMPREGOS FORMAIS GERADOS; MENOS 22% DE ASSASSINATOS, quase 8 mil vidas salvas; MENOS DE 12% DE ESTUPROS. Estamos devolvendo a dignidade que a esquerda tirou dos brasileiros!

Importante ressaltar que permanecemos com o mesmo objetivo: colocar o Brasil em lugar destaque no mundo, respeitando a vontade de nossa sociedade majoritariamente conservadora e preservando os valores de nossa nação.

​183- O Ministério da Economia e o Sebrae lançaram o programa Mobilização pelo EMPREGO e PRODUTIVIDADE. Objetivo é levantar as reivindicações de empresários e gestores públicos para identificar os maiores entraves e aplicar medidas em prol do empreendedorismo. Mais resultados virão!

184- O Ministério da Educação anunciou premiação aos estudantes de graduação. Serão distribuídos R$ 5 milhões em prêmios. reconhecimento do desempenho dos alunos com elevado grau de competência.

185- O Ministro Canuto liberou Recursos à Universidade Federal de Viçosa (UFV) para aplicar nas áreas prioritárias que serão revitalizadas na região do Alto Araguaia. A ação faz parte do ‘Juntos pelo Araguaia’, lançado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em junho.

186- O Exército participa de missão humanitária nas Américas e no Caribe onde catástrofes atingem países pobres com passagens de furacões e etc. São cerca de 2.500 atendimentos de tratamento de visão, 100 cirurgias, 2.500 atendimentos clínicos e 800 odontológicos em cada país.

187- O Ministério da Infraestrutura , junto com o DNIT e o Exército ,está semana, seguem as obras de reparos e pavimentação de asfalto em todo país, com velocidade acelerada. Como por exemplo, nas BR101/RJ, BR116/RS, BR304/RN, BR153/TO, BRs273 e 158/PR, BR316/PE e BR419/MS e muito mais.

188- No Ceará, o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, entregou esta semana, 1.760 moradias. No mês passado, foram 1.568 em Rondônia. Neste ano, o MDR já destinou mais de R$300 milhões para o programa Minha Casa Minha Vida. Além de moradias, dezenas de milhares empregos gerados no setor.

189- Produtores de cervejas artesanais, que não param de crescer no Brasil, recebem boa notícia para facilitação de seu mercado e ampliação mais rápida de empregos. A criação da Câmara da Cerveja pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento , com objetivo de ouvir e atender as demandas deste setor.

O setor vem crescendo no Brasil e é o terceiro maior do mundo, com mais de 1.190 empresas registradas e produção de 14 bilhões de litros por ano. Faturamento de R$ 100 bilhões por ano e geração de 2,7 milhões de empregos.

190- acordo firmado no Oriente Médio: Investimento na Baia de Angra dos Reis pode ser a nossa “Cancún”. Servir à Pátria juntamente com os demais Poderes. A lado do povo faremos do Brasil uma grande Nação.

191- Com agora Lei 13886/19, que AGILIZA a venda e a utilização dos bens apreendidos do tráfico e permite imediato uso do dinheiro decorrente, veremos muito mais resultados.Os recursos também serão utilizados para prevenção e repressão ao tráfico de drogas e tratamento de dependentes.

192- Governo Bolsonaro aumentará o alcance do bolsa atleta e com uma novidade, criando o bolsa atleta escolar.

193- O trabalho no combate ao derramamento de óleo criminoso, identificado no dia 2 de setembro, não para!

194- com o novo Decreto 10.080/19, a Ministra Tereza Cristina anunciou o pagamento de uma parcela do seguro-defeso em novembro para cerca de 60 mil pescadores artesanais afetados pelo vazamento de óleo no litoral do Nordeste. O governo federal vai destinar R$ 59,9 milhões para o pagamento.

195- Empresários do turismo no Nordeste terão acesso a uma linha de crédito especial de R$200 milhões para superar retração nas atividades causada pelo vazamento de óleo que atingiu praias da região.

196- BALANÇO DA OPERAÇÃO VERDE BRASIL: As multas aplicadas totalizaram R$ 141,9 milhões. A força-tarefa do governo não se limitou a combater incêndios, mas também atuou para apreender madeira ilegal e acabar com acampamentos clandestinos. https://youtu.be/Rie2fctLvB4

​197- O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou recursos ao Estado do Piauí para o fornecimento de água potável, em 38 municípios. Em MG, o município mineiro de Oliveira o recebe outros para construção de uma ponte de concreto danificada após a cidade ter sido atingida por chuvas intensas.

198- Indústria nacional cresceu 0,3% em setembro, segundo mês consecutivo de crescimento. Produção de veículos automotores teve alta de 4,3%. Na comparação com setembro de 2018, houve alta de 1,1%. Fonte: IBGE. Mais e mais sinais positivos na economia do Brasil.

199- O varejo prevê o maior crescimento de vendas dos últimos 6 anos para o Natal, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A estimativa é arrecadar R$ 35,9 bilhões, o que representa 4,8% mais do que no ano passado.

Crescimento se dá devido à MP da liberdade econômica, aprovação da lei trabalho temporário, liberação do FGTS, PIS/PASEP, confiabilidade do mercado e desburocratizações acontecendo, iniciativas do nosso Governo.

200- Apreensão de drogas nas rodovias federais do RJ aumentou mais de 66% em relação a 2018. São mais de 20 toneladas de entorpecentes desde janeiro. A utilização de cães farejadores e o aumento das ações de inteligência resultaram no acréscimo das ocorrências.

201- Porto do Itaqui/Maranhão é um dos principais portos do país. Entre janeiro e agosto de 2019, movimentou 18,20% a mais do que a carga movimentada no mesmo período de 2018. Confiança, reação nos investimentos e produtor, maior giro de insumos e geração de empregos.

​202- Instituto Militar de Engenharia faz pedido de adesão ao Projeto Future-se, do Ministério da Educação.

203- Presidente Bolsonaro e Presidente da FIESP na China, ampliando os laços comerciais entre os dois países.

​204- formatura de 500 novos policiais federais que estarão atuando nos próximos dias no combate à corrupção e integração entre as forças de segurança de estados e municípios.

205- O Ministério da Economia liberou recursos garantindo 100% das bolsas do CNPq. Organização e enxugamento dos gastos gigantescos do passado para focar aonde podemos crescer. Foram R$ 250 milhões: importância da comunidade científica nacional.

206- A China habilitou mais sete plantas de Santa Catarina para exportação de miúdos suínos. A habilitação é resultado das tratativas realizadas durante viagem ao país asiático no fim de outubro. Empregos e aumento da produção.

207- O Ministério da Educação liberou R$ 115 milhões para ampliar o “Programa Educação Conectada”. Mais de 24,5 mil escolas públicas passam a ser atendidas com internet banda larga no 🇧🇷, proporcionando aos alunos um melhor aprendizado. Ampliaremos ainda mais!

208- O Projeto- piloto “EM FRENTE BRASIL”, criado em nosso governo, reduz assassinatos em 47%, nas 4 das 5 cidades em que foram aplicadas, se comparados setembro e outro de 2018 e 2019 : -73% (Ananindeua/PA), -59% (Goiânia/GO), -25% (Paulista/PE), -11% (Cariacica/ES). Desenvolvendo e aperfeiçoando!

209- Bolsa de valores bateu mais um recorde. Confiança no Brasil em alta e crescendo! Dever de casa sendo cumprido e temos que desfazer ainda muitos estragos! As oscilações ocorreram devido a soltura de corruptos presos como o presidiário Lula. Vamos adiante!

210- O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação anunciou a criação de 8 laboratórios de inteligência artificial no país. Laboratórios trabalharão com desenvolvimento das cidades ,indústria, agro, saúde e internet, também em conjunto com o Exército Brasileiro.

211- 300 DIAS DE GOVERNO (1)

– Queda recorde de homicídios

– Redução de estupros

– Recorde de apreensão de drogas

– 761 mil empregos formais

– Juros em mínima histórica de 5%

– Acordos históricos

– Redução do Estado

-Acordo histórico da Base de Alcantâcara-MA, ainda faltando aprovação do Senado.

212- 300 DIAS DE GOVERNO (2)

-Nova Previdência

-13º do Bolsa Família

-Projeto Future-se (Ampliando os investimentos em educação)

-Abertura do mercado da aviação barateando passagens internacionais

-Lei da liberdade econômica

-Digitalização de serviços. Agilidade ao usuário, bilhões de reais em economia e pensamento no Meio Ambiente.

-Lei para agilizar uso de bens e recursos apreendidos do tráfico de drogas.

213- 300 DIAS DE GOVERNO- Infraestrutura (3)

Destaque nos números do nosso programa de concessões: 12 Aeroportos, 13 Terminais Portuários, 01 Ferrovia Norte-Sul, 01 BR-364/365 (Jataí-Uberlândia) e atuação em todo Brasil. R$ 5,8 bi em outorgas para o Brasil, R$ 11,9 bi em investimentos.

214- A planta do Colégio Militar de SP em conjunto com empresas privadas tem seu pontapé inicial.

215- Mais de 980 mil pessoas receberam novas moradias em 300 dias do Governo Federal. Os investimentos do Ministério do Desenvolvimento Regional em habitação alcançaram R$ 3,49 bilhões.

Ações para oferta de água no Nordeste e revitalização do Rio Araguaia também são destaques.

216- Andamento do Projeto Anti-Crime no Congresso Nacional.

217- Hospitais Universitários de 22 estados e do DF recebem do Ministério da Saúde R$ 79,5 milhões em recursos para a melhoria dos atendimentos e reestruturação dos serviços. Já foram repassados só neste ano R$ 238,6 milhões a 48 hospitais universitários de todo o país.

218- Ampliação do PROFESP. Decreto garante aumento do orçamento ao Programa esportivo atende 36 mil jovens em condições de vulnerabilidade e será expandido. Dinheiro do pagador de imposto retornando a quem de fato faz jus.

O PROFESP é um Programa desenvolvido pelo Ministério da Defesa, Marinha, Exército e Força Aérea , e com os Ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, melhorando a qualidade de vida de jovens e de crianças carentes, promovendo a inclusão social.

219- O Brasil amplia relações internacionais gerando empregos, aumentando a produção e serviços que beneficiam a população (Indonésia, China, Emirados Árabes, Arábia Saudita e outros países).

​220- Inflação fica em 0,10% em outubro. A menor taxa desde 1998.

​221- No acumulado em 12 meses, o IPCA recuou para 2,54%, ficando ainda mais abaixo da meta de 4,25% para o ano, o que reforça a probabilidade para a redução da taxa básica de juros.

222- A produção de veículos cresceu 16,6% em outubro. O número representa uma elevação de 9,6% em comparação a outubro de 2018. Nos primeiros dez meses do ano houve aumento de 3,6% em relação aos fabricados de janeiro a outubro do ano passado.

223- Avança a ideia do Ministro Gustavo Canuto – utilizar energia de placas solares para bombear água do ‘Velho Chico’ até os reservatórios do “Projeto São Francisco” – podendo reduzir o custo da operação em até 25% para Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

224- Revogado o Decreto que proíbe o plantio de cana-de-açúcar no Amazonas. O decreto existia antes das regulamentações criadas posteriormente e que terão que ser respeitadas em harmonia com o meio ambiente. Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara terão mais empregos e renda. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senadores e deputados do estado do Amazonas, nossos parabéns pelo empenho do desenvolvimento da região.

225- Nosso Governo dá um passo gigante para o crescimento da cabotagem (navegação porto-a-porto pela costa). A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) aprovou nossa proposta de reduzir de 14% para 0% a alíquota de importação na aquisição de embarcações utilizadas para este segmento.

Redução de custo na aquisição de frota de no mínimo 40%. Passo enorme para quem quer investir no setor, gerar empregos, movimentar toda a cadeia produtiva e ampliar a participação da cabotagem de transportes do Brasil. Vem mais novidades aí!

226- Mais uma novidade diretamente do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação : a criação do Centro de Inovação de Tecnologias Assistivas em Uberlândia/MG. O Poder público, faculdade e empresas privadas juntos no desenvolvimento de tecnologias e técnicas que proverão assistência e reabilitação para pessoas com deficiência.

227- Entregamos esta semana, ao lado do Governador Caiado , 214 ônibus escolares que vão atender 13 mil estudantes de 133 municípios goianos. Esses veículos chegaram por meio do trabalho conjunto entre poderes, emendas do então senador e outros parlamentares da bancada goiana!

228- Em Rondônia, o Porto hidroviário de Cai n’Água, que estava parado há tempos, voltou a funcionar em outubro. O terminal é vital para o transporte de passageiros e escoamento de cargas dos pequenos produtores da região. Trabalho do Ministério da Infraestrutura progredindo a vida das pessoas!

229- A Caixa liberou mais um saque das contas do FGTS para trabalhadores nascidos em abril e maio. No total, são 96 milhões de trabalhadores contemplados pela MP 889/19 que já liberou aproximadamente 44% dos R$ 40 bilhões.

230- 23 startups abrem vagas de emprego. Entre cargos estão desenvolvedor, analista de marketing e programador web, analista de marketing digital e conteúdo, analista de atendimento, web developer e representantes de seguros. O mercado vai ganhando confiança e gerando empregos!

231- O Ministério da Educação lança o “programa Educação em Prática”, que alia o ensino fundamental à prática da educação geral e premiação, mais uma vez, à instituições do projeto. Com currículos apropriados, O MEC também anunciou a criação de 500 novas escolas de educação integral.

232- Governo Bolsonaro completa 300 dias no Turismo. A liberação de vistos aumentou a visita de turistas estrangeiros no Rio de Janeiro e Brasil. Empregos e crescimento dos negócios. Ainda há muito o que fazer.

233- BC aponta crescimento do PIB no 3•trimestre e aceleração nos próximos meses. A taxa básica de juros deve encerrar 2019 em 4,5% ao ano. Ainda há muito o que fazer! Os indicativos apontam que o Governo Bolsonaro ruma para o caminho certo!

O colegiado aponta ainda que a liberação de recursos do FGTS e do PIS-PASEP vão reforçar o crescimento da economia brasileira no último trimestre deste ano. As projeções constam na ata divulgada pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

234- O Ministério do Desenvolvimento Regional financia R$ 268 milhões para modernizar e reparar serviços de saneamento básico em Campinas (SP). O recurso federal garante substituição de estruturas e melhora na eficiência do sistema de controle de perdas de água.

235- A INÉDITA MACIÇA diversificação dos modais de transporte de carga a todo vapor: Outubro de boas notícias para o Porto de Vitória/ES. Entre janeiro e setembro de 2019, a movimentação de contêineres no terminal saltou 13,8% se comparado ao mesmo período de 2018.

236- O Presidente Bolsonaro destinou 67 novas ambulâncias para o Ceará por meio do Ministério da Saúde . A entrega dos veículos foi realizada pelo Governo do Estado aos prefeitos de municípios. Já são 708 em todo Brasil desde o início da gestão Bolsonaro, com investimento de R$ 134 milhões.

O balanço é de 2019 e é positivo!

Depois deste resumo de mudanças podemos dizer que o “Mito”, Presidente da Republica Jair Messias Bolsonaro concluiu seu primeiro ano de mandato com êxito. Já estamos no oitavo dia do segundo ano de mandato e desejamos que as mudanças continuem a todo vapor.